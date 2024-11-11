我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

烏俄無人機互轟 開戰以來死傷逾70萬人

編譯廖振堯／綜合報導
烏克蘭敖德薩地區10日遭到俄軍無人機轟炸攻擊，市民正在清理被毀壞的物品。(路透)
烏克蘭敖德薩地區10日遭到俄軍無人機轟炸攻擊，市民正在清理被毀壞的物品。(路透)

烏克蘭軍隊10日對莫斯科和其他五個俄羅斯地區發動了一次大規模無人機襲擊，造成一人受傷，並迫使三個機場暫停運作，俄軍當晚也向烏克蘭回以「創紀錄」的無人機攻勢。英國國防官員則說上個月是俄烏戰爭爆發兩年來俄軍死傷最慘重的一個月，推測開戰以來傷亡數字已達70萬人。

華盛頓郵報報導，俄國防部表示其防空系統在布揚斯克(Bryansk)、奧羅夫(Orlov)、卡盧加(Kaluga)、圖拉(Tula)和庫斯克(Kursk)攔截了84架烏克蘭無人機，其中34架在莫斯科被擊落，這是開戰後烏克蘭對莫斯科最大規模的無人機攻擊。

俄羅斯Telegram頻道流傳的多則未經證實的影片，顯示無人機穿越天空、襲擊造成嚴重破壞，幾棟房屋、森林、汽車和住宅樓起火。俄羅斯的聯邦航空運輸局指出莫斯科的杜莫迪多沃(Domodedovo)、朱科夫斯基(Zhukovsky)、謝瑞米提耶佛(Sheremetyevo)機場短暫停航，共有36架航班改道。

烏官員尚未就此襲擊公開發言，不過烏軍總參謀部10日上午表示其無人機部隊在「俄羅斯西南部布揚斯克軍事後勤中心彈藥庫造成火災」。

美聯社報導，烏克蘭空軍稱俄軍當晚也向烏克蘭領土出動「創紀錄」的145架無人機，其中62架被擊落，另有67架失蹤，可能是指電子干擾使其偏離軌道。

兩國自開戰來皆嚴格控制傷亡數字，英國國防參謀長拉達金(Tony Radakin)稱莫斯科軍隊平均每天有1500人死傷，將戰爭總損失推升至70萬人，但未透露英國官員如何計算俄軍傷亡數。

拉達金表示儘管俄軍在烏克蘭東部工業區持續數月的艱苦攻勢繼續取得成果，但普通俄國人民卻付出了「非凡的代價」，不斷增加的國防和安全支出也帶來巨大壓力。拉達金認為烏克蘭的西方盟友應隨時支持以擊退俄羅斯侵略，不過甫當選美國總統的川普已暗示基輔可能必須放棄領土以求和。

俄羅斯10日遭到烏克蘭軍事無人機攻擊，首都莫斯科近郊民宅冒出滾滾濃煙，火勢猛烈。...
俄羅斯10日遭到烏克蘭軍事無人機攻擊，首都莫斯科近郊民宅冒出滾滾濃煙，火勢猛烈。(路透)
英國已提增對烏克蘭的軍援。圖為英國國防參謀長拉達金今年7月訪問基輔。(路透)
英國已提增對烏克蘭的軍援。圖為英國國防參謀長拉達金今年7月訪問基輔。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

世紀洪災被「拋棄」5天 西班牙13萬人怒上街

下一則

加拿大本土首例 1卑詩青少年感染H5禽流感

延伸閱讀

開戰以來莫斯科遭遇最大規模襲擊 70架無人機襲俄

開戰以來莫斯科遭遇最大規模襲擊 70架無人機襲俄
俄軍推進、北韓軍隊準備加入 烏克蘭總司令：烏抗俄挑戰愈發嚴峻

俄軍推進、北韓軍隊準備加入 烏克蘭總司令：烏抗俄挑戰愈發嚴峻
首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」
基輔：烏軍8月發動跨界攻勢後 已俘虜717名俄軍

基輔：烏軍8月發動跨界攻勢後 已俘虜717名俄軍

熱門新聞

川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24
國家安全顧問蘇利文。(歐新社)

蘇利文：川普上任前 美將交付60億美元援烏資金

2024-11-10 16:07

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大