烏俄無人機互轟 開戰以來死傷逾70萬人

烏克蘭敖德薩地區10日遭到俄軍無人機轟炸攻擊，市民正在清理被毀壞的物品。(路透)

烏克蘭 軍隊10日對莫斯科和其他五個俄羅斯 地區發動了一次大規模無人機襲擊，造成一人受傷，並迫使三個機場暫停運作，俄軍當晚也向烏克蘭回以「創紀錄」的無人機攻勢。英國國防官員則說上個月是俄烏戰爭爆發兩年來俄軍死傷最慘重的一個月，推測開戰以來傷亡數字已達70萬人。

華盛頓郵報報導，俄國 防部表示其防空系統在布揚斯克(Bryansk)、奧羅夫(Orlov)、卡盧加(Kaluga)、圖拉(Tula)和庫斯克(Kursk)攔截了84架烏克蘭無人機，其中34架在莫斯科被擊落，這是開戰後烏克蘭對莫斯科最大規模的無人機攻擊。

俄羅斯Telegram頻道流傳的多則未經證實的影片，顯示無人機穿越天空、襲擊造成嚴重破壞，幾棟房屋、森林、汽車和住宅樓起火。俄羅斯的聯邦航空運輸局指出莫斯科的杜莫迪多沃(Domodedovo)、朱科夫斯基(Zhukovsky)、謝瑞米提耶佛(Sheremetyevo)機場短暫停航，共有36架航班改道。

烏官員尚未就此襲擊公開發言，不過烏軍總參謀部10日上午表示其無人機部隊在「俄羅斯西南部布揚斯克軍事後勤中心彈藥庫造成火災」。

美聯社報導，烏克蘭空軍稱俄軍當晚也向烏克蘭領土出動「創紀錄」的145架無人機，其中62架被擊落，另有67架失蹤，可能是指電子干擾使其偏離軌道。

兩國自開戰來皆嚴格控制傷亡數字，英國國防參謀長拉達金(Tony Radakin)稱莫斯科軍隊平均每天有1500人死傷，將戰爭總損失推升至70萬人，但未透露英國官員如何計算俄軍傷亡數。