紐時：俄與北韓集結5萬兵力 即日發動攻勢奪回庫斯克

烏克蘭敖德薩地區10日遭到俄軍無人機轟炸攻擊，市民正在清理被毀壞的物品。(路透)

美國與烏克蘭 官員指出，俄羅斯已集結5萬名部隊，其中包括北韓 援軍，準備發動攻擊，奪回遭烏國奪取的俄國 庫斯克(Kursk)地區，足見北韓部隊與俄軍已完成協同作戰訓練；美方新評估指出，俄國集結的反攻部隊，並沒抽調在烏東的俄軍，因此讓俄國能由多條戰線同時施壓。

紐約時報10日報導，烏軍今年奪取俄國庫斯克地區，俄軍一直蠶食奪回部分領土；美國官員表示，俄軍一直用飛彈及大砲攻擊烏軍陣地，但迄今未展開大規模攻勢。

烏國官員表示，估計接下來幾天，有北韓部隊參戰的攻勢就會展開；截至目前，北韓軍還與俄軍在庫斯克偏遠的西部地區演訓。

總統當選人川普再度就職之際公開放話，說要很快結束俄烏戰爭，值此時際，俄國、北韓聯軍攻勢一觸即發。川普對自己如何擺平這場衝突少有著墨，但副總統當選人范斯勾勒一項計畫，允許俄國保有已奪取的烏國領土。

一些美國軍方、情報官員對烏克蘭大勢愈來愈悲觀，他們指出俄軍持續攻城掠地，無論在庫斯克還是在其他地區都一樣；烏國受挫的部分原因，在無法解決關鍵的兵力短絀。

大力支持烏克蘭的拜登總統催促國會批准數十億元的援烏方案，下令軍方及情報機構提供重大情報，協助烏國與俄軍交戰。

一名西方官員表示，烏國8月奇襲庫斯克，稀釋自己在烏東戰場的兵力，因此難以抵禦俄軍的進展，但他與美方官員表示，烏國在庫斯克仍有堅固防線，至少能守住一段時間。

西方及烏國官員表示，戰爭進行兩年多，北韓軍的參戰是一大升級；美國國防官員表示，北韓已派1萬多名部隊前往俄國，參加庫斯克地區作戰；這些北韓部隊穿上俄軍制服，裝備也由莫斯科方面提供，但他們可能以自己獨有的建制來作戰。

烏國官員表示，俄國提供機關槍、狙擊步槍、反坦克飛彈及火箭彈給北韓軍。