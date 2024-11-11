拜登加速援烏克蘭 500多枚飛彈幾周內到位

拜登政府趕在川普明年1月上任前，加速提供烏克蘭軍事援助。圖為挺烏的拜登總統與烏克蘭總統澤倫斯基參加去年G7峰會。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)10日針對一旦華府不再支持基輔可能引發的全球風險示警，並且表示白宮將於總統當選人川普 明年1月就職之前，交付餘下的60億元援烏克蘭 資金。

美聯社報導，蘇利文表示，總統拜登 與川普13日在橢圓形辦公室見面時，可望商討首要外交政策議題。

他告訴哥倫比亞廣播公司(CBS)政論節目「面對全國」(Face the Nation)：「(拜登)總統將有機會向川普總統解釋自己怎麼看這些事、釐清立場，並且與川普總統談論到，川普總統怎麼看自己就任後接手這些事。」

華府趕在川普新政府明年1月上任前，加快對烏克蘭的軍事援助與交付，包含接下來幾周將運送超過500枚攔截飛彈到烏克蘭，不過現在面臨重大後勤與庫存有限的問題。

華爾街日報指出，美國國防部尚未動用超過70億元的「撥款權」這項撥款允許五角大廈從其庫存中向烏克蘭轉移武器和彈藥，此外，還有超過20億元可用於資助基輔的長期設備合約。

華爾街日報引述五角大廈官員透露，選舉前，拜登政府原計畫在明年4月前交付剩餘援助，但選舉結果使這一時間表變得更加緊迫。川普選前揚言一天結束俄烏戰爭，拜登政府官員憂心可能削減對烏軍的武器援助，藉此讓烏克蘭和俄羅斯走上談判桌。

一名資深政府官員透露，為了回應俄羅斯加大的無人機和飛彈攻擊，五角大廈正運送超過500枚攔截飛彈，專門用於愛國者飛彈系統和國家先進地對空防空飛彈系統(NASAMS)，預計幾周內將抵達，而這批交付應該能滿足烏克蘭今年剩餘時間的防空需求。

一名五角大廈官員8日表示，將派遣「一小部分承包商」在未來幾個月內前往烏克蘭，遠端協助前線維修養護F-16戰機與其他系統。

另一名美國資深官員表示，向烏克蘭交付武器通常需要數周甚至數月時間，計畫增加武器轉讓對美國軍事庫存、特別是防空系統更是「一個大問題」。美國知情官員描述，五角大廈可用於武裝烏克蘭新型F-16戰機的空射彈藥儲備也有限。

這位官員表示，美國正在考慮從其他國家回購武器並贈送給烏克蘭等選項。

兩名美國官員也透露，近日烏克蘭總統澤倫斯基要求美國國防部長奧斯丁「優先向烏克蘭交付」陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)遭到拒絕，奧斯丁告訴澤倫斯基，「這是很大的要求」。另一名美國官員表示，拜登政府正在尋求盟邦向烏克蘭交付飛彈。

烏克蘭和北大西洋公約組織(NATO)歐洲成員國一方面針對美國即將有個看起來對莫斯科更友善、不太支持基輔和北約的新總統而在研擬對策，同時他們也都急於要跟川普進行接觸。

蘇利文強調，拜登政府卸任前數月間一項主要目標就是要「盡可能讓烏克蘭在戰場上居於實力最堅實位置，從而使其最終在談判時能夠盡可能處在最強有力地位」。

普亭已經要求烏克蘭割地，作為展開和談的前提，遭到基輔斷然拒絕。