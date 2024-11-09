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川普不挺 拜登加速軍援烏克蘭 500多枚飛彈幾周內到位

編譯盧思綸／即時報導
一座移動式愛國者飛彈發射器2023年部署於奧克拉荷馬州附近錫爾堡軍事基地外。（美聯社）
一座移動式愛國者飛彈發射器2023年部署於奧克拉荷馬州附近錫爾堡軍事基地外。（美聯社）

華府趕在川普新政府明年1月上任前，加快對烏克蘭的軍事援助與交付，包含接下來幾周將運送超過500枚攔截飛彈到烏克蘭，不過現在面臨重大後勤與庫存有限的問題。

華爾街日報（WSJ）指出，美國國防部尚未動用超過70億美元的「撥款權」這項撥款允許五角大廈從其庫存中向烏克蘭轉移武器和彈藥，此外，還有超過20億美元可用於資助基輔的長期設備合約。

WSJ引述五角大廈官員透露，選舉前，拜登政府原計劃在明年4月前交付剩餘援助，但選舉結果使這一時間表變得更加緊迫。川普選前揚言一天結束俄烏戰爭，拜登政府官員憂心可能削減對烏軍的武器援助，藉此讓烏克蘭和俄羅斯走上談判桌。

一名資深政府官員透露，為了回應俄羅斯加大的無人機和飛彈攻擊，五角大廈正運送超過500枚攔截飛彈，專門用於愛國者飛彈系統和國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS），預計幾周內將抵達，而這批交付應該能滿足烏克蘭今年剩餘時間的防空需求。

一名五角大廈官員8日表示，將派遣「一小部分承包商」在未來幾個月內前往烏克蘭，遠端協助前線維修養護F-16戰機與其他系統。

另一名美國資深官員表示，向烏克蘭交付武器通常需要數周甚至數月時間，計劃增加武器轉讓對美國軍事庫存、特別是防空系統更是「一個大問題」。美國知情官員描述，五角大廈可用於武裝烏克蘭新型F-16戰機的空射彈藥儲備也有限。

這位官員表示，美國正在考慮從其他國家回購武器並贈送給烏克蘭等選項。

兩名美國官員也透露，近日烏克蘭總統澤倫斯基要求美國國防部長奧斯丁「優先向烏克蘭交付」「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）遭到拒絕，奧斯丁告訴澤倫斯基，「這是很大的要求」。

另一名美國官員表示，拜登政府正在尋求盟邦向烏克蘭交付飛彈。

烏克蘭 五角大廈 拜登

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