川普擬「迅速和平協議」結束俄烏戰 澤倫斯基潑冷水：要公平結局

前總統川普（右）9月27日和烏克蘭總統澤倫斯基在紐約川普大廈見面。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基 7日赴匈牙利布達佩斯出席歐洲政治共同體（EOC）峰會時，對美國總統當選人川普 計畫在莫斯科與基輔之間達成一分迅速和平協議潑冷水，認為此舉對烏國將形同「損失」。

POLITICO報導，川普2023年時曾表示，會尋求一項快速協議以結束俄烏戰爭，聲稱將在會晤俄羅斯總統普亭與澤倫斯基後，「24小時內把這件事完成」，競選時也數度重申此一說法。

澤倫斯基在7日的記者會上表示，「我相信川普總統真的想要一個迅速決定」以結束戰爭，「他希望如此，但不意味著事情將這樣子發生」。

澤倫斯基還表示，雖然烏克蘭尋求一個「公平」的戰爭結局，匆忙達成對俄停火或和平協議將為基輔帶來壞結果。他說，川普「希望這場戰爭結束，我們都希望結束這場戰爭，但要一個公平的結局。如果非常快，這對烏克蘭將是一個損失」。

根據報導，先開記者會的匈牙利總理奧班發出呼籲，要求俄烏雙方迅速達成停火協議。澤倫斯基也對此做出回應，「我聽到最好實施停火，然後『我們會看看』。早在2014年試過了停火，我們試圖達成這種停火，而我們失去了克里米亞，然後我們遇到了全面入侵」。

澤倫斯基還說，迅速、但無法執行的停火形同「準備摧毀和破壞我們的獨立」，同時警告，除非烏國的西方支持者加大對北韓 參戰施壓，否則更多北韓部隊將被派上戰場。

澤倫斯基說，「如果沒有政治壓力跟決定，北韓將增加士兵的數量，因為普亭總是在觀看世界的反應，我相信現在的反應是不夠的」。