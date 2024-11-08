北韓兵抵俄首嘗網路自由 傳「飢渴地狂看A片」

北韓10月起派兵援俄，引發國際關注；圖為平壤閱兵慶祝90周年建軍節。（朝中社）

南韓作為主要武器出口國，長期秉持不向戰爭中國家提供武器的政策。然而，鑑於平壤向俄羅斯 派兵，協助俄軍對烏克蘭 作戰，南韓總統尹錫悅7日表示，不排除直接向烏提供武器。

根據中央廣播電台報導，尹錫悅透露，他已經和剛當選美國總統的川普(Donald Trump)在電話中討論了北韓 問題，為雙方在「不久的將來」會面做準備。

尹錫悅在首爾的記者會上表示：「現在，根據北韓介入的程度，我們將分階段逐步調整我們的支援策略。」他說：「這意味著我們不排除提供武器的可能性。」

尹錫悅更稱，他的辦公室將監督北韓士兵行動的相關發展，一旦他決定向基輔供武，第一批武器會是防禦用途。

北韓已成為俄羅斯全面進攻烏克蘭最有力且重要的支持者之一。長久以來，首爾和西方國家都指控平壤提供炮彈和飛彈，供俄羅斯在烏克蘭戰場使用。

根據情報所做的最新指控則是，北韓已向俄羅斯派遣約1萬名士兵，這顯示平壤進一步涉入俄烏衝突，引發南韓、烏克蘭以及西方國家的強烈反彈。不過，也有消息指出，北韓部隊抵達俄羅斯之後，人生第一次能夠自由上網，導致大量士兵「正在如飢似渴地狂看A片」。

紐約郵報報導，根據北韓網路使用情況的最新調查，該國人民只能訪問28個網站，而且大多數都充滿國家宣傳、國家領導人的新聞。因此北韓人民幾乎不可能透過網路接觸到A片。

對此，美國國防部發言人、陸軍中校迪茨（Charlie Dietz）表示，「儘管這聽起來很有趣，我無法證實北韓人的上網習慣，或在俄羅斯的『課外』虛擬活動。」他表示，五角大廈更關注支持烏克蘭、解決區域安全問題，以及北韓是否涉入俄羅斯的軍事行動。

此外，許多捷克人用行動支持烏克蘭，持續申請加入烏克蘭軍隊參戰。捷克總統發言人普拉托什（Filip Platoš）向捷克電台表示，帕維爾（Petr Pavel）已批准60位捷克公民前往烏克蘭武裝部隊參戰。在捷克法律下，公民必須獲得總統批准才能加入外國軍隊。