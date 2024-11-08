我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

北韓兵抵俄首嘗網路自由 傳「飢渴地狂看A片」

編譯中心／綜合7日電
北韓10月起派兵援俄，引發國際關注；圖為平壤閱兵慶祝90周年建軍節。（朝中社）
北韓10月起派兵援俄，引發國際關注；圖為平壤閱兵慶祝90周年建軍節。（朝中社）

南韓作為主要武器出口國，長期秉持不向戰爭中國家提供武器的政策。然而，鑑於平壤向俄羅斯派兵，協助俄軍對烏克蘭作戰，南韓總統尹錫悅7日表示，不排除直接向烏提供武器。

根據中央廣播電台報導，尹錫悅透露，他已經和剛當選美國總統的川普(Donald Trump)在電話中討論了北韓問題，為雙方在「不久的將來」會面做準備。

尹錫悅在首爾的記者會上表示：「現在，根據北韓介入的程度，我們將分階段逐步調整我們的支援策略。」他說：「這意味著我們不排除提供武器的可能性。」

尹錫悅更稱，他的辦公室將監督北韓士兵行動的相關發展，一旦他決定向基輔供武，第一批武器會是防禦用途。

北韓已成為俄羅斯全面進攻烏克蘭最有力且重要的支持者之一。長久以來，首爾和西方國家都指控平壤提供炮彈和飛彈，供俄羅斯在烏克蘭戰場使用。

根據情報所做的最新指控則是，北韓已向俄羅斯派遣約1萬名士兵，這顯示平壤進一步涉入俄烏衝突，引發南韓、烏克蘭以及西方國家的強烈反彈。不過，也有消息指出，北韓部隊抵達俄羅斯之後，人生第一次能夠自由上網，導致大量士兵「正在如飢似渴地狂看A片」。

紐約郵報報導，根據北韓網路使用情況的最新調查，該國人民只能訪問28個網站，而且大多數都充滿國家宣傳、國家領導人的新聞。因此北韓人民幾乎不可能透過網路接觸到A片。

對此，美國國防部發言人、陸軍中校迪茨（Charlie Dietz）表示，「儘管這聽起來很有趣，我無法證實北韓人的上網習慣，或在俄羅斯的『課外』虛擬活動。」他表示，五角大廈更關注支持烏克蘭、解決區域安全問題，以及北韓是否涉入俄羅斯的軍事行動。

此外，許多捷克人用行動支持烏克蘭，持續申請加入烏克蘭軍隊參戰。捷克總統發言人普拉托什（Filip Platoš）向捷克電台表示，帕維爾（Petr Pavel）已批准60位捷克公民前往烏克蘭武裝部隊參戰。在捷克法律下，公民必須獲得總統批准才能加入外國軍隊。

對此，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指責捷克政府無視自身公民。她表示，捷克與烏克蘭領導人日後會向世界假裝他們擔憂戰俘的命運。

南韓總統尹錫悅7日表示，不排除直接向烏克蘭提供武器。（路透）
南韓總統尹錫悅7日表示，不排除直接向烏克蘭提供武器。（路透）

北韓 烏克蘭 俄羅斯

上一則

調查：韓港台河川9成是塑膠材質 可口可樂登上各地前3

延伸閱讀

川普勝選添變數 澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

川普勝選添變數 澤倫斯基：美歐關係不能斷絕
首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」
基輔：烏軍8月發動跨界攻勢後 已俘虜717名俄軍

基輔：烏軍8月發動跨界攻勢後 已俘虜717名俄軍
美大選最後衝刺 北韓1次發射7枚飛彈 今年第13次

美大選最後衝刺 北韓1次發射7枚飛彈 今年第13次

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
北韓兵援俄首戰傳幾乎全軍覆沒，圖為北韓領導人金正恩3月視察受訓官兵景象。（朝中社）

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

2024-11-02 02:29
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
西班牙王后雷蒂西亞11月3日勘災時被民眾扔泥巴，臉上有泥漿的痕跡。(美聯社)

西班牙毀滅性大洪患 國王、總理勘災被丟爛泥

2024-11-04 01:28
9月27日，共和黨總統候選人川普和烏克蘭總統澤倫斯基在川普大廈見面。美聯社

WSJ：川普勝選讓俄烏戰爭出現不確定因素

2024-11-06 08:48
德國有肉商為解決日益嚴重的浣熊問題，嘗試將浣熊做成香腸及肉丸，沒想到產品上市後大獲好評。（取材自Instagram@wildererhuettekade）

德國「浣熊氾濫」估有200萬隻 製成香腸、肉丸熱賣

2024-11-01 21:11

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人