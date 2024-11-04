我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美總統大選誰勝出? 義烏指數：川普小物多賀錦麗2倍

Nvidia擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座

俄軍強攻烏東 德外長8訪基輔強調支持堅若磐石

中央社基輔4日綜合外電報導
烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha，左）和德國外長貝爾伯克（右）4日參觀在基輔聖米迦勒大教堂外的烏國陣亡官兵紀念牆。路透
烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha，左）和德國外長貝爾伯克（右）4日參觀在基輔聖米迦勒大教堂外的烏國陣亡官兵紀念牆。路透

德國外交部長貝爾伯克今天訪問基輔，強調柏林對烏克蘭的支持「堅若磐石」，以及在冬季保護烏國能源基礎設施的重要性，烏軍目前正在烏東承受俄羅斯大規模攻勢。

法新社報導，這是2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，貝爾伯克（Annalena Baerbock）第8次造訪烏國，這場戰爭已持續近3年，此時正值關鍵時刻。

貝爾伯克發布聲明說：「德國與全球許多夥伴對烏克蘭的支持堅若磐石。」

她補充道：「只要烏克蘭人民需要我們，我們將給予支持，讓他們能如願朝公正和平邁進。」

烏克蘭可能將面臨戰爭爆發以來最嚴峻冬天，貝爾伯克強調，保護烏國能源基礎設施，不在冬季受到破壞，非常重要。

她說，德國以「人道及支持」協助烏克蘭對抗俄羅斯的「暴虐無道」，如此一來，烏克蘭民眾不僅能撐過冬天，他們的國家也能存續。

德國是繼美國之後，第2大支持烏克蘭的國家，承諾提供1億7000萬歐元緊急援助，協助烏國度過這個冬天。

烏克蘭長久以來一直要求德國提供金牛座（Taurus）長程飛彈，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）因擔憂衝突升級擴大而拒絕，他也拒絕烏克蘭立即加入北大西洋公約組織（NATO）的請求。

烏克蘭當局今天指出，俄羅斯夜間襲擊第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成13人受傷，其中包括4名警員。

烏克蘭 德國 俄羅斯

上一則

美國總統大選當天 俄羅斯將發射兩顆伊朗衛星

延伸閱讀

台籍雇傭兵吳忠達戰死烏克蘭 他在戰場和俄軍交戰影片曝光…

台籍雇傭兵吳忠達戰死烏克蘭 他在戰場和俄軍交戰影片曝光…
俄羅斯發行月曆 封面驚見普亭與習近平肌肉男

俄羅斯發行月曆 封面驚見普亭與習近平肌肉男
俄軍稱再占烏東村莊 逼近後勤樞紐波克羅夫斯克

俄軍稱再占烏東村莊 逼近後勤樞紐波克羅夫斯克
俄羅斯及北韓外長會談 重申履行戰略夥伴關係條約

俄羅斯及北韓外長會談 重申履行戰略夥伴關係條約

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
科學家們曾在南非開普敦的Afrigen Biologics和疫苗工廠進行研究。（美聯社）

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

2024-10-31 17:29
一位日本女網紅因在餐廳拍攝不雅照，遭到網友抨擊。餐廳示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Josh Kobayashi ）

日本女網紅為拍片 餐廳露半球問「想吃哪一個」惹議

2024-10-29 20:13
北韓兵援俄首戰傳幾乎全軍覆沒，圖為北韓領導人金正恩3月視察受訓官兵景象。（朝中社）

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

2024-11-02 02:29
日本自民黨在本次眾院選舉席次大幅衰退。圖為自民黨總裁石破茂。(路透)

日眾院選舉落幕 執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家

2024-10-28 11:56
圖為德州麥卡倫(McAllen)市中心資料圖片。美聯社

快看世界／全美生活成本最低城市在德州 27萬可買房

2024-10-29 15:24

超人氣

更多 >
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品

買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品
獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案

獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案
大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優

大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過