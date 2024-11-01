美官員與謝鋒寓所會談 盼激起北京質疑阻俄朝攜手

美國外交官最近幾天持續與中國駐美大使謝鋒(圖)對話，希望中國阻止北韓為俄羅斯打仗。(美聯社)

紐約時報31日報導，美國政府評估認為，中國對於俄羅斯 與北韓 之間迅速加強的安全夥伴關係感到不安；美國官員最近幾天持續與中國外交官對話，希望進一步激起中國對北韓軍隊部署俄烏戰場的質疑，阻止北韓為俄羅斯打仗。此外，國務卿布林肯 (Antony J. Blinken)31日表示，8000名北韓士兵已抵達俄國接近烏克蘭邊界的地方，準備數日內加入作戰。

紐時指出，高層政府官員透露，國務院最近幾天已直接向中國官員提出北韓派遣士兵前往俄烏戰場的問題；美中最近一次對話在29日，副國務卿坎伯(Kurt Campbell)、國務院亞太事務助卿康達(Daniel J. Kritenbrink) 和歐洲事務高級官員歐布萊恩(James O'Brien)一起在中國駐美大使謝鋒的華府寓所與中國外交官討論了數小時。

布林肯也在同一天與烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)對話，討論美國與中國等國正在進行的外交努力。白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)則敦促美國相關機構向中國轉達擔憂並強調北韓參戰的潛在後果。

布林肯31日在華盛頓舉行的記者會中表示，8000名北韓士兵已在俄國接近烏克蘭邊界的地方，準備數日內加入作戰。美國先前估計約萬名北韓土兵前往俄國，這意味多數北韓部隊已抵邊界。

中國是北韓長期盟友及其最強大經濟和軍事夥伴，俄羅斯與北韓合作，代表莫斯科對平壤的影響力大增；中國也不希望北韓介入俄烏戰爭，這會讓歐洲更加涉入東亞安全議題。美國希望中國至少能將相關訊息傳遞給北韓領導人金正恩，或設法讓金正恩限縮或停止部署行動。

紐時指出，其實在北韓軍隊上述部署的消息公開前，布林肯即曾向中國外交部長王毅當面提到北韓與俄羅斯不斷發展的夥伴關係。

國務院發言人米勒(Matthew Miller)30日表示，美國一直在直接與中國對話，「表明我們認為此事應引起中國及該地區其他國家的擔憂」。

國際危機組織(International Crisis Group)美中關係高級研究員懷恩(Ali Wyne)表示，「美國官員若藉著北韓的挑釁來調節中國對口單位的算計，並不令人意外。」他認為，美國的目標將是「強調北京可能的擔憂：北京或許高估了自己對莫斯科和平壤的影響力；不穩定的局勢一旦擴大，歐洲和亞洲都將深受影響」。