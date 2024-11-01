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烏揭北韓援俄3將領姓名 美專家：這1人代表金正恩

編譯中心／綜合31日電
俄軍10月30日用炸彈空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫市一棟建築。圖為搜救人員在哈爾科夫一棟公寓大樓的廢墟下發現一具屍體。（路透）
俄軍10月30日用炸彈空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫市一棟建築。圖為搜救人員在哈爾科夫一棟公寓大樓的廢墟下發現一具屍體。（路透）

烏克蘭情報當局日前表示，北韓派往俄羅斯的部隊約1萬2000人，包括三名將領。烏克蘭駐聯合國大使近日列出三名將領的姓名，並提供北韓士兵編入俄軍部隊調度情形。

綜合媒體報導，烏克蘭駐聯國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）10月30日在安理會會議表示，北韓這批多達1萬2000人的特遣部隊正在俄羅斯東部軍區五處訓練地點受訓，其中至少500人是軍官，包括「朝鮮人民軍」參謀總部的三名將領，包括特種部隊副總參謀長金永福上將（Kim Yong Bok）、副總參謀長兼偵察總局局長李昌鎬上將（Ri Chang Ho／Lee Chang Ho）、軍事行動總局申金哲少將（Sin Kum Cheol／Shin Geum Cheol，音譯）。

基斯利茨亞說，北韓部署軍隊支援俄羅斯對烏克蘭作戰，嚴重違反《聯合國憲章》在內的國際法，北韓軍隊提供、接受任何訓練或與使用包含彈道飛彈等武器有關的協助，也違反安理會決議。他呼籲安理會與聯合國制裁北韓的委員會要仔細思考平壤與莫斯科未遵守相關決議的狀況。

基斯利茨亞說：「接受遭全面制裁的北韓提供援助，這是明目張膽違反《聯合國憲章》。」

美國智庫史汀生研究中心（Stimson Center）北韓專家麥登（Michael Madden）分析，這次援俄對於朝鮮人民軍而言不僅規模很大，而且幾乎是前所未有的部署行動，他認為金永福是代表金正恩赴俄，「此行行政與聯絡事宜很多，金正恩指派金永福擔任決策代理人，直到朝鮮人民軍部隊能夠穩定作戰」。

金永福今年已隨金正恩出席特種部隊演習在內的七場活動，麥登研判金永福之後可能會把指揮權交給大校（准將）或少將級別的軍官。至於申金哲，麥登認為，他的軍職生涯仍待進一步研究，但考量他也是一星將領，很可能會接替金永福、李昌鎬擔任駐俄北韓部隊的指揮官。

另外，烏克蘭當局指出，俄羅斯軍隊10月30日動用炸彈空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫市一棟建築，導致一名孩童喪命，還有至少29人受傷，且該建築部分倒塌的瓦礫堆下可能還有更多死傷者。

中央社引述法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，一枚導向航空炸彈擊中哈爾科夫市（Kharkiv）一棟建築物，這是俄軍廣泛使用的一種威力強大武器。

烏克蘭東北部哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）提到，「可能還有更多民眾被壓在建築的瓦礫堆下」。

哈爾科夫市距離俄羅斯邊界大約只有30公里，在超過兩年八個月的俄烏戰爭中，當地一直受到俄軍空襲。

俄軍10月30日動用炸彈空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫市一棟建築，導致一名孩童喪命，...
俄軍10月30日動用炸彈空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫市一棟建築，導致一名孩童喪命，還有至少29人受傷。圖為搜救人員在進行搜救。（路透）

北韓 烏克蘭 俄羅斯

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