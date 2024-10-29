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傳北韓士兵已抵烏克蘭境內 拜登：如越界就應反擊

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登表示，如果北韓士兵越過邊界進入烏克蘭，便應該反擊。(美聯社)
美國總統拜登表示，如果北韓士兵越過邊界進入烏克蘭，便應該反擊。(美聯社)

CNN援引2名西方情報官員說法，少部分北韓軍隊已進入烏克蘭，預計人數會持續增加。對此，美國國防部29日僅確認，數千名北韓士兵正朝俄羅斯邊境庫爾斯克州前線挺進，但尚無法證實北韓軍隊已在烏克蘭境內的消息。

CNN報導，其中1名西方情報官員29日表示，「其中很多北韓士兵已開始採取行動」。烏克蘭總統澤倫斯基上周表示，烏克蘭情報部門評估稱，北韓部隊於27日開始進入戰區。

CNN的報導若屬實，將標誌著北韓向烏克蘭派軍的行動取得重大進展，將對歐洲和印太地區安全構成重大威脅。

華府早前表示，據信有約1萬名北韓士兵正在俄羅斯接受訓練。美國國防部發言人萊德29日表示，相信有小量北韓士兵已經到達邊境前線，另外有數千人估計即將抵達，有跡象顯示他們將擔任步兵角色，華府正密切關注他們會否進入烏克蘭境內。他又指，烏克蘭可以利用西方的武器捍衛領土主權，應對來自境內和邊境的威脅。

美國總統拜登被問及烏克蘭是否應打擊北韓士兵時指，如果他們越過邊界進入烏克蘭，便應該反擊。

美國國務院發言人米勒28日表示，美國和南韓的外交和軍事官員本周將在華府舉行會議，討論北韓士兵部署以及北韓更廣泛「擴大與俄羅斯關係」等事宜。

北韓 烏克蘭 邊境

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