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五角大廈證實北韓派1萬兵助俄 烏籲美取消對俄遠程攻擊限制

編譯俞仲慈／綜合報導
五角大廈和北約都證實，北韓派遣1萬名軍人到俄羅斯支援烏戰。圖為北韓慶祝70年國慶閱兵。(美聯社)
五角大廈和北約都證實，北韓派遣1萬名軍人到俄羅斯支援烏戰。圖為北韓慶祝70年國慶閱兵。(美聯社)

五角大廈28日宣稱北韓派遣萬名士兵前往俄羅斯受訓，人數高於之前預估，而且部分士兵派往俄羅斯邊境參戰，為俄烏戰爭添加不可預測的變數。

根據政治新聞網站Politico報導，北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)對外宣稱北韓軍隊正在向俄羅斯西部庫斯克州(Kursk)前進後數小時，五角大廈發言人布麗娜‧辛赫(Sabrina Singh)也證實：「其中一部分士兵已經接近烏克蘭邊境，我們愈來愈擔心俄羅斯打算在庫斯克州(Kursk)動員這批北韓士兵參加戰爭或支援俄軍對烏克蘭的攻擊行動。」 

報導指出，五角大廈估計有1萬名北韓軍隊部署到俄羅斯東部進行訓練，遠高於上周估計的3000名兵力，為俄烏戰爭發展增添更多變數，因此美國總統拜登坦承事態發展「非常危險」。

針對俄羅斯動員北韓軍隊的報導，克里姆林宮(Kremlin)原本反駁是假新聞，但俄羅斯總統普亭日前並未否認北韓軍隊派駐俄羅斯的事實，僅強調落實與平壤的夥伴關係是莫斯科自家事。

烏克蘭外長西比哈(Andrii Sybiha)則在臉書發文指責盟邦未能採取強有力的對策：「數周以來烏克蘭一直警告俄羅斯正在動員北韓部隊，但我們沒有看到決定性答覆。」並公開呼籲：「底線就是聽取烏克蘭的意見，至於解決方案則是立即取消對俄羅斯遠程攻擊的限制。」

由於普亭無法從烏克蘭前線調派兵力前往庫斯克州支援，因此轉而動員北韓軍隊被視為一項解決方案，而且隨著俄軍穩定占領烏克蘭東部陣地，外界質疑烏軍已經無力收復失土。

不過辛赫延續白宮國安會議發言人柯比(John Kirby)上周說法，強調北韓軍隊加入俄烏戰爭，烏軍可一視同仁使用美國提供的武器擊退敵軍，並警告：「如果我們發現北韓軍隊挺進前線，北韓就成為俄烏戰爭交戰方，是北韓必須要盤算的事。」

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)訂於30日與南韓國防部長金龍顯(Kim Yong-hyun)會面，隔天美韓兩國外交與國防官員將在華府召開「第六屆美韓外交、國防2+2會談」，商討北韓派兵赴俄對於俄烏戰爭的影響。

五角大廈和北約都證實，北韓派遣1萬名軍人到俄羅斯支援烏戰。圖為南韓電視播出的北韓...
五角大廈和北約都證實，北韓派遣1萬名軍人到俄羅斯支援烏戰。圖為南韓電視播出的北韓閱兵。(美聯社)

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