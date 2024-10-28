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北約秘書長呂特：北韓派兵援俄 顯示普亭日益絕望

中央社布魯塞爾28日綜合外電報導
俄軍攻擊烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）及周邊地區，圖為28日哈爾科夫市一棟公寓大樓遭俄軍襲擊後嚴重受損。路透
俄軍攻擊烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）及周邊地區，圖為28日哈爾科夫市一棟公寓大樓遭俄軍襲擊後嚴重受損。路透

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天譴責北韓派遣軍隊支援俄羅斯在烏克蘭的戰事，認為這不僅導致衝突擴大，也顯示俄羅斯總統普亭「日益絕望」。

法新社報導，呂特在布魯塞爾（Brussels）會晤南韓情報官員後表示，他可以證實北韓軍隊已被派遣至俄國西部、與烏國接壤的庫斯克州（Kursk）。

呂特在記者會上表示：「俄羅斯和北韓之間持續深化的軍事合作對印度－太平洋以及歐洲－大西洋區域安全構成威脅。派遣北韓軍隊至庫斯克州，也顯示出普亭（Vladimir Putin）已日益絕望。」

呂特表示，俄烏戰爭開打以來，傷亡的俄軍已超過60萬名，若無外國協助，克里姆林宮（Kremlin）將難以維持對烏國的入侵行動。

另一方面，俄國國防部今天宣布，已拿下烏東波克羅夫斯克市（Pokrovsk）南方約25公里的楚庫里內村（Tsukuryne）。數月來俄軍一直在當地推進。

烏國官員今早則表示，俄軍對烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）及周邊地區的轟炸造成至少21人受傷，其中包括5名兒童。

烏國國營電網營運商「烏克蘭國家電力公司」（Ukrenergo）表示，在俄軍連夜襲擊後，該公司不得不在東北部蘇米州（Sumy）和中部波塔瓦州（Poltava）實施緊急斷電。

北韓 俄羅斯 普亭

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