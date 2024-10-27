烏克蘭公布音檔：俄軍嫌棄北韓兵「扯後腿」

烏克蘭國防情報局攔截的音訊檔顯示，俄軍對於指揮和提供彈藥裝備給北韓軍的方式感到不滿。圖為2018年北韓士兵參加建國70周年閱兵儀式。（美聯社）

近日多國證實北韓 派兵赴俄，美國CNN報導，烏克蘭 國防情報局25日公布他們攔截的音訊檔，俄軍對於指揮和提供彈藥裝備給北韓軍的方式感到憂心，甚至不滿。

在這些音檔中，俄軍以輕蔑語氣談論代號「K營」的北韓軍，其中一名俄軍稱北韓軍是「該死的中國人」。在同一段音檔中，一名俄國軍人形容另一名被派去接待北韓軍的同袍，「他就站在那，眼睛瞪得大大的，表情像是在說，該死，他還走來跟我們說，根本不知道要怎麼處理這些人」。

烏國國防情報局指出，這段音檔是他們23日晚間從俄軍加密傳輸頻道截獲。烏國分析，音檔顯示北韓軍被安排24日上午在俄羅斯 庫斯克州Postoyalye Dvory野戰營地調動。烏軍今年稍早奇襲並攻占庫斯克州部分區域。

音檔還透露，計畫是每30名北韓軍配備一名翻譯和三名俄軍高階軍官，俄軍也對此表示不滿。一名俄軍說：「我唯一不懂的是30名北韓軍配備三名高階軍官。哪來那麼多人力？我們還必須把人調過來。」

一名俄軍在另一段音檔說：「明天有77個營長要來，有營長、副營長還有其他人。」

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，他收到烏克蘭總司令關於北韓軍部署的報告。他說：「情報顯示，俄軍27至28日會在戰鬥區域部署首批北韓軍。這顯然是俄軍升高局勢行為，不同於近期在喀山（Kazan）散布的各種假消息。」

俄羅斯克里姆林宮原先否認北韓軍進駐，但俄國總統普亭在24日的喀山金磚峰會上沒有否認北韓派兵消息。北韓則在25日透過官媒回應稱，任何派遣部隊前往俄國以援助烏克蘭戰爭的行動，都將符合國際法，但沒有明確證實這項行動。

另一方面，北韓主張派兵援俄合法。北韓外交部副部長金正奎25日晚間透過官媒北韓中央通信社（KCNA）就近日國際媒體報導北韓可能派兵一事，主張「如果有這種事，我認為也是符合國際規範的行動」。這是北韓首次就此公開發表立場。

南韓政府則關切北韓藉派兵援俄，可能得到軍事技術移轉。南韓總統辦公室高層官員會後向媒體表示，北韓除提供武器外還支援軍隊，「不可能沒有任何報酬」。除了衛星、洲際彈道飛彈（ICBM）、傳統武器等軍事技術外，俄羅斯可能也提供北韓飛機相關技術，美日韓應合作確認這類技術移轉的程度，才能採取相應措施。

此外，俄羅斯國會即將正式批准莫斯科與平壤的防衛條約，南韓25日呼籲俄國停止與北韓的「非法合作」，並對此表達「嚴重關切」。白宮也表示，美、日、韓國安顧問25日開會討論北韓部隊部署議題，官員們對相關事態表達「嚴重關切」。