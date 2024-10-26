派3000名北韓士兵上烏克蘭戰場？ 普亭：這是我們自家的事

烏克蘭說，北韓軍隊即將上戰場協助俄軍，圖為俄軍車隊在烏克蘭前線馬立波移動。(美聯社)

美國、南韓及烏克蘭 等國的情報研判，北韓 將陸續派出上萬名士兵前往俄羅斯 協助攻打烏克蘭，而第一波約1500名北韓特種部隊(美國更指是3000人)已經抵達俄羅斯，預估他們將會部署在俄羅斯西部與烏克蘭接壤的邊境庫斯克州。

莫斯科與平壤迄今仍未正式確認「北韓派兵援俄」，但俄羅斯總統普亭25日表示，是否決定動用北韓軍隊是俄羅斯的事，強調如果烏克蘭想加入北約，莫斯科可以採取任何措施來確保自身安全。

普亭對俄羅斯國家電視台表示，「當我們要決定某些事情時，我們就會做出決定……但對於使用還是不使用、又或是否需要它，都是我們主權的決定」，「這是我們自家的事」。

普亭今年6月訪問平壤期間，與北韓領袖金正恩簽署「俄朝全面戰略夥伴關係條約」，「條約」已於24日獲國家杜馬(即國會)批准。根據條約第4條規定，如果一方受到某一國或多國武力攻擊，並處於戰爭狀態，另一方將立即以一切可用手段提供軍事及其他援助。

普亭早一天在俄羅斯喀山金磚國家峰會後的記者會上認為，他相信北韓領袖會認真對待條約，「至於我們在第4條框架內做甚麼和怎麼做，是我們的事」。

他還說，不是俄羅斯的行動導致烏克蘭局勢升級，而是西方國家積極武裝烏克蘭，北約國家的軍事人員甚至直接參與了俄烏衝突。

普亭又表示，莫斯從未拒絕與西方國家溝通，它們可以恢復對俄關係，但條件是不可強求於俄羅斯；對俄羅斯而言，安全是最重要的，如果失去主權，俄羅斯將無法存在。

另方面，北韓外交部負責俄羅斯事務的副相金正奎25日表示，注意到近期國際輿論有「北韓派兵到俄羅斯」的說法，但外交部不直接干預國防部的行動，即使有這樣的行動，也是符合國際法。