俄國、北韓國旗烏東礦場並列飄揚 平壤回應了

有照片顯示俄羅斯和北韓國旗於烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近並列飄揚。（取自Telegram）

烏克蘭 和南韓近期都分別接獲情報指，北韓 派兵協助俄羅斯 對烏克蘭作戰。一個親俄的Telegram帳號發布照片，聲稱在烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近，捕捉到俄羅斯和北韓國旗並列的畫面。

韓聯社報導，一位Telegram帳號名叫@rvvoenkor_bot的部落客21日分享照片顯示，俄羅斯和北韓國旗在烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近升起，據信該礦場是北韓士兵駐紮的可能據點之一。

南韓國情院上周表示，北韓已決定派遣1萬2000名士兵支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，其中約1500名特種部隊被部署到俄羅斯遠東地區。南韓政府消息人士22日透露，南韓正考慮派遣人員前往烏克蘭，監視駐紮於當地的北韓軍隊動向。

對此，北韓常駐聯合國特使21日在一個委員會上，指有關北韓派兵協助俄羅斯的說法是毫無根據的謠言，損害主權國家之間合法友好的合作關係，抹黑北韓形象，不值得評論。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則表示，烏克蘭在戰場上遭受明顯失敗，正試圖把北約拉入與俄羅斯的直接衝突中。

韓聯社引述南韓政府消息人士報導，政府有可能派遣人員前往烏克蘭，監視被派往當地支持俄羅斯的北韓特種部隊的戰術和作戰能力。若真要派人前往，小組成員預計是來自情報部門的軍事人員，能分析北韓戰術或參與審訊遭俘虜的北韓人。