俄國、北韓國旗烏東礦場並列飄揚 平壤回應了
烏克蘭和南韓近期都分別接獲情報指，北韓派兵協助俄羅斯對烏克蘭作戰。一個親俄的Telegram帳號發布照片，聲稱在烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近，捕捉到俄羅斯和北韓國旗並列的畫面。
韓聯社報導，一位Telegram帳號名叫@rvvoenkor_bot的部落客21日分享照片顯示，俄羅斯和北韓國旗在烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近升起，據信該礦場是北韓士兵駐紮的可能據點之一。
南韓國情院上周表示，北韓已決定派遣1萬2000名士兵支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，其中約1500名特種部隊被部署到俄羅斯遠東地區。南韓政府消息人士22日透露，南韓正考慮派遣人員前往烏克蘭，監視駐紮於當地的北韓軍隊動向。
對此，北韓常駐聯合國特使21日在一個委員會上，指有關北韓派兵協助俄羅斯的說法是毫無根據的謠言，損害主權國家之間合法友好的合作關係，抹黑北韓形象，不值得評論。
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則表示，烏克蘭在戰場上遭受明顯失敗，正試圖把北約拉入與俄羅斯的直接衝突中。
韓聯社引述南韓政府消息人士報導，政府有可能派遣人員前往烏克蘭，監視被派往當地支持俄羅斯的北韓特種部隊的戰術和作戰能力。若真要派人前往，小組成員預計是來自情報部門的軍事人員，能分析北韓戰術或參與審訊遭俘虜的北韓人。
南韓政府也正考慮向烏克蘭提供武器支持，政策可能轉向為不直接提供致命援助。消息人士指出，「在觀察朝俄軍事合作跡象的同時，將逐步採取應對措施」，並指將優先考慮防禦武器，而非致命武器，即使提供致命援助，也會首要考慮間接提供的方式。
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