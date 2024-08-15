俄指1.2萬烏軍進入庫斯克 包括外籍傭兵 多數已殲滅

烏克蘭部隊13日搭乘軍車，在接近俄國邊界的蘇米州行進。（路透）

俄羅斯 國防部軍事政治工作總局副局長阿勞迪諾表示，約有1萬2000名烏軍士兵進入庫斯克州地區，當中包括大量外國僱傭兵；他們講波蘭語、英語或法語，甚至不清楚是什麼國籍的非裔也有很多，但他們大部分人已被殲滅。

俄羅斯國防部此前就表示，俄軍至今在庫斯克方向消滅2300名烏軍士兵，並摧毀37輛坦克、32輛裝甲運兵車、15門野戰火炮和4套防空導彈系統等裝備；另外，還在過去24小時內俘虜18名烏軍士兵。

綜合媒體報導，基輔當局自俄烏開戰後最大規模的跨境攻擊已邁入第2周，烏克蘭 總統澤倫斯基14日表示，烏國軍隊正「進一步深入」俄羅斯，並指烏軍在同一時間虜獲「超過100名俄羅斯軍人」，他稱這將「加快我們的男孩和女孩回家的速度」。

烏軍於8月6日進入俄國 庫斯克州（Kursk），據稱已控制當地數十個聚落。這是自二戰以來，外國軍隊在俄國領土上發動的最大攻勢。

來自基輔安全部門的消息人士表示，烏軍夜間以無人機襲擊4座軍事機場，這是自2022年爆發俄烏戰爭以來，烏國執行的「最大規模」無人機攻擊任務。

澤倫斯基在社群媒體寫道：「我們正在進一步深入庫斯克州，從今天開始到現在，已經在不同地區推進1至2公里。」

針對烏克蘭攻入俄羅斯庫斯克地區，歐洲對外關係委員會（ECFR）軍事戰略專員格雷塞爾（Gustav Gressel），分析了當前的局勢並指出烏克蘭可能陷入的風險，並聲稱「庫斯克攻勢恐導致烏克蘭軍事力量終結」。

根據格雷塞爾的說法，3個烏克蘭旅的部隊參與了庫斯克攻勢，但具體的兵力尚不清楚。雖然這次攻勢讓普亭感到意外，但格雷塞爾表示，庫斯克攻勢可能給烏克蘭帶來風險，烏軍在庫斯克想要維持陣地十分困難，隨著部隊的推進，烏克蘭需要派出更多的部隊和補給。

格雷塞爾還表示，「烏克蘭突然的優勢可能很快會轉變為劣勢。」維持庫斯克地區的陣地，意味著巨大的軍事成本，這對烏克蘭來說「幾乎無法承受」。而前線的延長對俄羅斯來說將更有利：「俄羅斯擁有更多的武器、彈藥和人員，可以在更長的前線上投入使用。烏克蘭的突然優勢可能很快會轉變為劣勢。」

與此同時，相鄰的俄國貝爾哥羅德州（Belgorod）宣布進入緊急狀態，州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）警告，由於烏國的砲擊和無人機攻擊，局勢「極其艱困」。

俄方則表示，已在5個地區擊退烏軍深入庫斯克州的企圖。俄國國防部指出：「敵方機動部隊試圖以裝甲裝備深入俄羅斯領土的企圖已被擊退。」