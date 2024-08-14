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澤倫斯基：烏軍進一步深入俄羅斯 虜獲逾百名戰俘

中央社基輔14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

基輔當局自俄烏開戰後最大規模的跨境攻擊已邁入第2周，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏國軍隊正「進一步深入」俄羅斯

法新社報導，烏軍於8月6日進入俄國庫斯克州（Kursk），據稱已控制當地數十個聚落。這是自二戰以來，外國軍隊在俄國領土上發動的最大攻勢。

來自基輔安全部門的消息人士告訴法新社，烏軍夜間以無人機襲擊4座軍事機場，這是自2022年爆發俄烏戰爭以來，烏國執行的「最大規模」無人機攻擊任務。

澤倫斯基在社群媒體寫道：「我們正在進一步深入庫斯克州，從今天開始到現在，已經在不同地區推進1至2公里。」

他還說，烏軍在同一時間虜獲「超過100名俄羅斯軍人」，他稱這將「加快我們的男孩和女孩回家的速度」。

與此同時，相鄰的俄國貝爾哥羅德州（Belgorod）宣布進入緊急狀態，州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）警告，由於烏國的砲擊和無人機攻擊，局勢「極其艱困」。

法新社對非營利智庫「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）提供的資料進行分析後認為，截至12日，烏克蘭至少控制800平方公里庫斯克州土地。

俄方則表示，已在5個地區擊退烏軍深入庫斯克州的企圖。

俄國國防部指出：「敵方機動部隊試圖以裝甲裝備深入俄羅斯領土的企圖已被擊退。」

俄國 俄羅斯 澤倫斯基

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