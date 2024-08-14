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烏克蘭攻勢加劇 俄羅斯邊境貝爾哥羅德州進入緊急狀態：局勢依然艱難

編譯周辰陽／即時報導

俄羅斯邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod）已宣布進入緊急狀態，州長稱烏克蘭軍隊持續進行攻擊。

天空新聞台14日報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒體「紙飛機」發布的影像表示，「貝爾哥羅德州局勢依然極其艱難和緊繃」。

葛拉特卡夫說，每天的砲擊摧毀房屋，殺傷平民，「因此我們決定，從今天開始，整個貝爾哥羅德州進入州緊急狀態，隨後籲請政府宣布進入聯邦緊急狀態」。

報導說，莫斯科宣稱俄軍已開始阻止烏軍為期一周的入侵庫斯克行動。俄羅斯國防部稱，包括新的預備部隊、飛機、無人機小組和砲兵部隊，俄軍已阻擋烏軍在Obshchy Kolodez、Snagost、Kauchuk和Alexeyevsky等定居點附近攻勢。

立陶宛國防部長卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）披露，俄羅斯正從波羅的海飛地加里寧格勒調動部隊到庫斯克，證實俄國正在增援，烏克蘭則堅稱烏軍正持續挺進。

此前新聞指出，俄羅斯總統普亭日前表示，烏克蘭「在西方主人協助下」，試圖在可能的和平會談前改善談判地位，並稱「敵人向平民與核武設施肆意開火，沒什麼好談判的」。他還說，「國防部的主要任務當然是要將敵人趕出我們的領土」，且「敵人一定會得到相對的回擊」。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）13日表示，俄羅斯6月向烏克蘭提出的「慷慨」和平提議「不再考慮」。他說，「這是烏克蘭日後會後悔的一步」。

俄羅斯 烏克蘭 德州

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