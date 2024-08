烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)今天表示,烏國軍隊現在已掌控俄羅斯 西南疆庫斯克州的74個聚落。

法新社報導,澤倫斯基表示,「有74個聚落已落入烏克蘭的掌控中。他指出,「儘管歷經艱、辛激烈的戰鬥,本國軍隊在庫斯克州的進展仍持續進行中」。

庫斯克州(Kursk)州長史米爾諾夫(Alexei Smirnov)昨天指出,烏克蘭已控制該州28個聚落。

烏國外交部發言人蒂克希(Georgiy Tykhy)在記者會中說:「俄羅斯越早同意訴諸公正的和平手段…烏克蘭國防軍對俄羅斯的突襲行動就會越快停止。」

蒂克希強調:「烏克蘭沒有興趣接管庫斯克州(Kursk)土地…烏方這些行動絕對合法。」

法新社對華盛頓戰爭研究所(Institute for the Study of War)提供的資料進行分析後認為,截至昨天為止,烏克蘭至少控制800平方公里庫斯克州土地。