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「黃金交易」洗錢 23億美歐紙鈔流入俄 途徑包括這2國

編譯中心／綜合12日電
海關數據指出，自2022年3月以來約有23億美元的美元和歐元現鈔流入俄國。（路透）
海關數據指出，自2022年3月以來約有23億美元的美元和歐元現鈔流入俄國。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國和歐盟制裁俄羅斯，禁止對其出口紙鈔，試圖削弱俄羅斯經濟。然而，負責紀錄的商業供應商海關數據顯示，自2022年3月以來仍有價值約23億美元的美元和歐元現鈔，以交易黃金、白銀等方式，透過土耳其等國被運往俄羅斯。

路透獨家報導，從記錄和彙編相關資訊的貿易供應商取得的海關數據顯示，現金是透過阿拉伯聯合大公國和土耳其等國運往俄國，這些國家沒有限制與俄貿易。

路透指出，先前未通報數據顯示，俄國已設法避開禁止現金進口的制裁，這也顯示儘管俄方努力減少對強勢貨幣的依賴，美元和歐元仍是進行貿易和旅行時的有用工具。

自2022年3月至去年12月間，多間俄國銀行從海外收到價值5億8000萬美元現金，並出口等值貴金屬。相關記錄顯示，在許多狀況下，黃金和白銀流入那些提供鈔票的公司。

例如，俄國貸款機構Vitabank在2022、2023年從土國黃金交易公司Demas Kuyumculuk進口6480萬美元現金。Vitabank在同一時期則對該公司出口價值5950萬美元的黃金和白銀。

據悉，人民幣已取代了美元，成為莫斯科交易量最大的外幣。不過，Astra Asset Management投資主管Dmitry Polevoy指出，「美元仍然是一種可靠的貨幣」，許多俄羅斯人仍希望出國旅行時使用外幣現金，以及小額進口商品和國內儲蓄。

美國律師事務所Buchanan Ingersoll & Rooney國際貿易和國家安全實踐小組負責人皮卡德（Daniel Pickard）表示：「儘管美國和盟邦已意識到採取集體行動讓經濟制裁結果最大化，俄國也一直在學習如何避免和減輕所受衝擊。」

皮卡德還補充，幾乎可以肯定該數據低估了實際貨幣流量。

回應美國對俄羅斯新一輪制裁，俄羅斯中央銀行發聲明宣布，「由於美國對莫斯科交易所集團採取限制性措施，美元和歐元的外匯交易和結算都將暫停。」中央銀行強調，公司和個人可以繼續透過俄羅斯銀行買賣美元和歐元，帳戶內所有美元資金安全無虞。

海關數據指出，自2022年3月以來約有23億美元的美元和歐元現鈔流入俄國。圖為參...
海關數據指出，自2022年3月以來約有23億美元的美元和歐元現鈔流入俄國。圖為參觀者正在觀看俄軍在烏克蘭戰鬥中繳獲的軍用車輛，這些車輛在莫斯科郊外愛國者公園展示。 （取材自俄羅斯國防部新聞處）

俄羅斯 俄國 貨幣

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