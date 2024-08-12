我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

澤倫斯基首認攻俄本土 派遣數千官兵「向侵略者施壓」

編譯茅毅、羅芳妤／綜合11日電
俄羅斯庫斯克市長庫察克11日在官方帳號發布照片顯示，一處住宅大樓遭飛彈攻擊破壞。（路透）
俄羅斯庫斯克市長庫察克11日在官方帳號發布照片顯示，一處住宅大樓遭飛彈攻擊破壞。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基10日在夜間演說首度承認，烏軍正在俄國庫斯克州（Kursk）作戰，稱把戰爭推向「侵略者領土」以施壓。他說已與烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基討論關於前線的作戰，「我軍的行動將這場戰爭擴展到侵略者的領土」。

澤倫斯基還說，烏克蘭正證明「自己的確能恢復正義」，並確保對侵略者施加必要壓力。另外，烏國首都基輔11日雖遭俄軍飛彈空襲，但該市一位高官表明，越境反擊之舉已大大激勵國內民心士氣，11日有幾十輛烏軍裝甲車從俄烏邊境的烏國蘇米地區越境增援。

紐時10日報導說，烏軍目前似乎守住其攻占的俄國庫斯克部分地區、拿下貝爾哥羅德地區一個小村莊，並控制大部分的庫斯克城鎮蘇賈，當地距俄烏邊界約9.7公里。

英國衛報報導，烏克蘭一名高階安全官員11日匿名表示，這次越境反攻的烏軍兵力有數千人，旨在藉由暴露俄方弱點擾亂俄國，並稱烏方無意吞併領土，嚴格按照國際法行事。

這位匿名高階安全官員說：「我們處於進攻狀態，目的是擴大敵人的戰鬥陣地，使其遭受最大損失並破壞俄國穩定，顯示他們無法保護自己的邊境。」

俄軍先前曾說烏克蘭在跨境攻擊行動派遣約1000名官兵。但這位匿名官員被問及人數是否正確時，他說：「實際上的人數多了很多......約數千人。」

這名匿名官員還被問及烏軍是否以奪取庫斯克核電廠為目標。他表示：「我們會觀察庫斯克行動如何發展。我們絕不會為核安製造問題。這點我們可以保證。」

俄軍11日則說，已使烏軍機械化部隊在庫斯克西部地區幾個地方暫停推進，並在距俄烏邊界最遠到30公里的幾個區域對烏軍部隊及其裝備發動還擊。

另據烏克蘭緊急服務部門表示，俄羅斯徹夜以飛彈攻擊烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近，造成2死3傷。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

上一則

翻新運動場館優勢 首爾、埃及擬申辦2036奧運

下一則

巴奧奏凱歌 馬克宏重臨組閣難題 料殘奧開幕前宣布新總理人選

延伸閱讀

跨境攻擊俄羅斯但無意吞併領土 烏克蘭官員透露真正目標

跨境攻擊俄羅斯但無意吞併領土 烏克蘭官員透露真正目標
澤倫斯基首認攻俄羅斯 烏飛彈殘骸落庫斯克釀13傷 當局撤離平民

澤倫斯基首認攻俄羅斯 烏飛彈殘骸落庫斯克釀13傷 當局撤離平民
F-16終於部署烏克蘭 澤倫斯基：抗俄新篇章

F-16終於部署烏克蘭 澤倫斯基：抗俄新篇章
俄烏空戰新局面 澤倫斯基證實首批F-16投入實戰 盼力壓俄國空軍

俄烏空戰新局面 澤倫斯基證實首批F-16投入實戰 盼力壓俄國空軍

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）

「007」原型人物竟是皇室的他 被伊莉莎白二世苦追8年

2024-08-04 08:21
伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

2024-08-07 04:40
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差