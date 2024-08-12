澤倫斯基首認攻俄本土 派遣數千官兵「向侵略者施壓」

俄羅斯庫斯克市長庫察克11日在官方帳號發布照片顯示，一處住宅大樓遭飛彈攻擊破壞。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 10日在夜間演說首度承認，烏軍正在俄國 庫斯克州（Kursk）作戰，稱把戰爭推向「侵略者領土」以施壓。他說已與烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基討論關於前線的作戰，「我軍的行動將這場戰爭擴展到侵略者的領土」。

澤倫斯基還說，烏克蘭正證明「自己的確能恢復正義」，並確保對侵略者施加必要壓力。另外，烏國首都基輔11日雖遭俄軍飛彈空襲，但該市一位高官表明，越境反擊之舉已大大激勵國內民心士氣，11日有幾十輛烏軍裝甲車從俄烏邊境的烏國蘇米地區越境增援。

紐時10日報導說，烏軍目前似乎守住其攻占的俄國庫斯克部分地區、拿下貝爾哥羅德地區一個小村莊，並控制大部分的庫斯克城鎮蘇賈，當地距俄烏邊界約9.7公里。

英國衛報報導，烏克蘭一名高階安全官員11日匿名表示，這次越境反攻的烏軍兵力有數千人，旨在藉由暴露俄方弱點擾亂俄國，並稱烏方無意吞併領土，嚴格按照國際法行事。

這位匿名高階安全官員說：「我們處於進攻狀態，目的是擴大敵人的戰鬥陣地，使其遭受最大損失並破壞俄國穩定，顯示他們無法保護自己的邊境。」

俄軍先前曾說烏克蘭在跨境攻擊行動派遣約1000名官兵。但這位匿名官員被問及人數是否正確時，他說：「實際上的人數多了很多......約數千人。」

這名匿名官員還被問及烏軍是否以奪取庫斯克核電廠為目標。他表示：「我們會觀察庫斯克行動如何發展。我們絕不會為核安製造問題。這點我們可以保證。」

俄軍11日則說，已使烏軍機械化部隊在庫斯克西部地區幾個地方暫停推進，並在距俄烏邊界最遠到30公里的幾個區域對烏軍部隊及其裝備發動還擊。

另據烏克蘭緊急服務部門表示，俄羅斯徹夜以飛彈攻擊烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近，造成2死3傷。