跨境攻擊俄羅斯但無意吞併領土 烏克蘭官員透露真正目標

俄羅斯庫斯克州庫斯克市長庫察克11日在官方「紙飛機」帳號發布照片顯示，一處住宅大樓遭飛彈攻擊破壞。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 10日首度承認烏軍跨越俄羅斯邊境，突襲西部的庫斯克州（Kursk）。英國衛報報導，烏克蘭一名高階安全官員11日匿名表示，跨境攻擊是為了暴露俄國 的弱點以破壞其穩定，並稱烏方無意吞併領土，嚴格按照國際法行事。

這位匿名高階安全官員說：「我們處於進攻狀態，目的是擴大敵人的戰鬥陣地，使其遭受最大損失並破壞俄國穩定，顯示他們無法保護自己的邊境。」

俄軍先前曾說烏克蘭在跨境攻擊行動派遣約1000名官兵。但這位匿名官員被問及人數是否正確時，他說：「實際上的人數多了很多......約數千人。」

這位匿名官員還表示，這次行動「大幅提振我們的士氣，烏克蘭軍隊、國家和社會的士氣」。他補充：「這個行動展現了我們可以進攻，繼續進軍。俄軍似乎在協調和準備行動方面存在問題。」

然而，這位匿名官員也解釋，烏東戰況目前為止沒有受到太大影響。他說：「戰況基本上沒有改變。他們對烏東施加的壓力仍持續存在，沒有從該地區撤軍，只是攻擊強度有稍微減弱。」

這名匿名官員還說，烏軍在俄國領土會尊重人道國際法，且沒有計畫吞併控制區。他說，「我們無意吞併……嚴格按照國際法行事」，並將此和俄軍占領烏國領土的行為互相比較。

這名匿名官員還被問及烏軍是否以奪取庫斯克核電廠為目標。他表示：「我們會觀察庫斯克行動如何發展。我們絕不會為核安製造問題。這點我們可以保證。」

聯合國國際原子能總署（IAEA）已敦促俄烏雙方「保持最大限度克制，以避免可能造成嚴重放射性後果的核事故」。美國白宮則在7日表示，他們正在聯絡烏國，了解更多跨境攻擊「目標」的相關資訊。