烏反侵擴大逼近核電站 俄3州進反恐狀態撤7.6萬人

俄羅斯國防部10日發布的影片顯示，俄羅斯軍隊正在向庫斯克地區集結，反擊攻入當地的烏軍。（歐新社）

烏克蘭 反侵俄羅斯本土庫斯克州（Kursk）至10日已進入第5天，俄羅斯當局稱已從邊境地區撤離7萬6000人，並警告戰鬥正危及當地的核電廠。基輔跨境攻擊中派出約1000名士兵、約20輛裝甲車和11輛戰車，並聲稱當日已摧毀5倍於其自身數量的軍事裝備。

中央社引述法新社報導，烏克蘭軍隊於6日突襲俄國 西部庫斯克地區。在長達2年半的俄烏戰爭中，這是基輔規模最大、最成功的跨境攻勢。

戰事已從庫斯克州擴展，有報導指目前烏軍已推進數公里，9日見到有烏軍部隊進入鄰近庫州的貝爾哥羅德州。俄軍也已緊急調動預備役人員、飛彈系統及坦克應戰，但雙方都未說明其派遣部隊的具體細節。

俄國核能機構俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）警告，戰區附近的庫斯克核電站面臨「直接威脅」。庫爾斯克核電站是俄國三大核電站之一，目前已縮減部分人手，仍保持正常運。作西方傳媒指烏軍已推進至距離庫斯克核電站約60公里。

Rosatom總裁利哈喬夫昨日致電IAEA總幹事格羅西，討論庫爾斯克核電站周邊事態。IAEA則敦促俄烏克制，以免爆發核災。

烏軍9日還出動無人機空襲莫斯科以南約536公里的利佩茨克（Lipetsk）空軍基地。事發後，利佩茨克州獲宣布進入緊急狀態。俄國國家反恐委員會9日晚間表示，正在「貝爾哥羅德（Belgorod）、布揚斯克（Bryansk）和庫斯克地區展開反恐行動…以確保公民安全，並消除恐怖活動的威脅」。

烏軍向庫爾斯克核電站推進，令人聯想到俄羅斯目前在烏南部控制着全歐洲最大的扎波羅熱核電站。有分析認為，烏克蘭也許是尋求佔領俄方核電站作籌碼，交換俄方撤出扎波羅熱核電站。

現為政府顧問的烏克蘭前防長扎戈羅德紐克也表示，烏方籌畫這次反侵已久，但他強調無意長久佔領俄方土地，而是逼俄軍撤出烏克蘭領土。

這次烏軍反侵俄境暴露俄羅斯的安全漏洞。彭博社8日引述一名接近克宮人士報導，俄軍參謀總長格拉西莫夫等高官被批評漠視烏軍準備入侵的情報，也未向總統普亭匯報，任由敵方奇襲成功。

另據路透報導，白俄羅斯 10日指控烏克蘭在跨境攻擊庫斯克地區的過程中派遣無人機入侵其領空，並下令強化白俄與烏國的邊境防衛。白俄外交部召見烏克蘭臨時代辦，要求採取措施確保此類事件不再發生。