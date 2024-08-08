烏猛攻 總統顧問：烏軍在俄邊境州所有行動 將有利和談

烏克蘭總統顧問波多利雅科。(美聯社)

烏克蘭 總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）7日表示，烏軍在「俄羅斯 邊境州」的任何可能行動，將對俄羅斯社會產生影響，並且改善基輔在未來跟莫斯科和談的立場。

俄國稱上千烏軍在戰車和裝甲車掩護下，6日攻進俄羅斯西部邊境地區，俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區已進入緊急狀態 。俄羅斯衛生部表示，包括6名兒童在內的平民31人受傷，塔斯社指已有5個平民因烏軍砲火喪生。俄羅斯總統普亭稱烏克蘭「大舉尋釁」。

基輔獨立報報導，烏克蘭基本上拒絕對俄羅斯庫斯克州行動發表評論。波多利亞克維持官方路線，拒絕發表具體評論，並表示軍方將根據需要提供資訊。

波多利雅科上國家電視台時表示，「俄羅斯某個邊境州發生的事件會對（俄羅斯）社會產生心理影響嗎？它們會，毫無疑問」，暗指此事將對克里姆林宮造成額外的壓力。

波多利雅科指出，「當你增加俄羅斯的損失，加大他們的戰爭成本，例如摧毀的軍事裝備、失去的領土、失去人民時，這會影響他們怎麼看到他們的戰爭嗎？毫無疑問」。