前線定居點失守？傳俄軍在紐約村升旗 烏官員否認：戰鬥激烈

烏克蘭 官員6日否認俄軍完全占領頓內次克州村莊紐約(Niu-York),稱當地「繼續發生激烈戰鬥」。

基輔獨立報報導,托列茨克(Toretsk)已成為俄軍在頓內次克州攻勢焦點之一,作為前線定居點的紐約就位於該鎮以南,而俄軍似乎已在該村建立了據點。6日稍早,社群媒體 出現看似一名俄軍在紐約村一棟建築屋頂升起俄羅斯 國旗影像。

#Ukraine, Donetsk front, Niu-York sector. 06.08.2024.



Russian forces raised their flag over a school building in the northwestern corner of Niu-York in Donetsk Oblast, marking further Russian advance into the town.



📍48.336497, 37.823467https://t.co/MimEuDf8EO… pic.twitter.com/WnvjKZE2Mv