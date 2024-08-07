前線定居點失守？傳俄軍在紐約村升旗 烏官員否認：戰鬥激烈
烏克蘭官員6日否認俄軍完全占領頓內次克州村莊紐約（Niu-York），稱當地「繼續發生激烈戰鬥」。
基輔獨立報報導，托列茨克（Toretsk）已成為俄軍在頓內次克州攻勢焦點之一，作為前線定居點的紐約就位於該鎮以南，而俄軍似乎已在該村建立了據點。6日稍早，社群媒體出現看似一名俄軍在紐約村一棟建築屋頂升起俄羅斯國旗影像。
#Ukraine, Donetsk front, Niu-York sector. 06.08.2024.— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 6, 2024
Russian forces raised their flag over a school building in the northwestern corner of Niu-York in Donetsk Oblast, marking further Russian advance into the town.
📍48.336497, 37.823467https://t.co/MimEuDf8EO… pic.twitter.com/WnvjKZE2Mv
烏克蘭監控服務「DeepState」對該建築的地理定位為38號寄宿學校，位於紐約村西北部，並將此影像視為「該定居點戰術情勢日益惡化，以及在不久的將來失守」的信號。
基輔獨立報指出，俄羅斯的「宣傳員」索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）聲稱，升旗影像是紐約落入俄羅斯手中的證據，烏克蘭反假消息中心主任柯瓦倫科（Andrii Kovalenko）則立即上社群媒體「紙飛機」否認，「到目前為止，紐約尚未遭俄羅斯占領，那裡繼續發生激烈戰鬥」。
「DeepState」的地圖指出，俄軍在該村穩定推進，烏克蘭仍保住部分地區，基輔獨立報無法核實所有說法。
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