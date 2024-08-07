前線定居點失守？傳俄軍在紐約村升旗 烏官員否認：戰鬥激烈

烏克蘭東部頓內次克州托列茨克附近的紐約村，可見到寫著「我愛紐約」的標語，攝於2022年8月。資料照片。（路透）

烏克蘭 官員6日否認俄軍完全占領頓內次克州村莊紐約（Niu-York），稱當地「繼續發生激烈戰鬥」。

基輔獨立報報導，托列茨克（Toretsk）已成為俄軍在頓內次克州攻勢焦點之一，作為前線定居點的紐約就位於該鎮以南，而俄軍似乎已在該村建立了據點。6日稍早，社群媒體 出現看似一名俄軍在紐約村一棟建築屋頂升起俄羅斯 國旗影像。

#Ukraine, Donetsk front, Niu-York sector. 06.08.2024.



Russian forces raised their flag over a school building in the northwestern corner of Niu-York in Donetsk Oblast, marking further Russian advance into the town.



📍48.336497, 37.823467https://t.co/MimEuDf8EO… pic.twitter.com/WnvjKZE2Mv — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 6, 2024

烏克蘭監控服務「DeepState」對該建築的地理定位為38號寄宿學校，位於紐約村西北部，並將此影像視為「該定居點戰術情勢日益惡化，以及在不久的將來失守」的信號。

基輔獨立報指出，俄羅斯的「宣傳員」索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）聲稱，升旗影像是紐約落入俄羅斯手中的證據，烏克蘭反假消息中心主任柯瓦倫科（Andrii Kovalenko）則立即上社群媒體「紙飛機」否認，「到目前為止，紐約尚未遭俄羅斯占領，那裡繼續發生激烈戰鬥」。

「DeepState」的地圖指出，俄軍在該村穩定推進，烏克蘭仍保住部分地區，基輔獨立報無法核實所有說法。