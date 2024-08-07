我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市犯罪率連7月下降 謀殺率仍上升

無證客安置審查不嚴 被指浪費上億公帑

前線定居點失守？傳俄軍在紐約村升旗 烏官員否認：戰鬥激烈

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭東部頓內次克州托列茨克附近的紐約村，可見到寫著「我愛紐約」的標語，攝於2022年8月。資料照片。（路透）
烏克蘭東部頓內次克州托列茨克附近的紐約村，可見到寫著「我愛紐約」的標語，攝於2022年8月。資料照片。（路透）

烏克蘭官員6日否認俄軍完全占領頓內次克州村莊紐約（Niu-York），稱當地「繼續發生激烈戰鬥」。

基輔獨立報報導，托列茨克（Toretsk）已成為俄軍在頓內次克州攻勢焦點之一，作為前線定居點的紐約就位於該鎮以南，而俄軍似乎已在該村建立了據點。6日稍早，社群媒體出現看似一名俄軍在紐約村一棟建築屋頂升起俄羅斯國旗影像。

烏克蘭監控服務「DeepState」對該建築的地理定位為38號寄宿學校，位於紐約村西北部，並將此影像視為「該定居點戰術情勢日益惡化，以及在不久的將來失守」的信號。

基輔獨立報指出，俄羅斯的「宣傳員」索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）聲稱，升旗影像是紐約落入俄羅斯手中的證據，烏克蘭反假消息中心主任柯瓦倫科（Andrii Kovalenko）則立即上社群媒體「紙飛機」否認，「到目前為止，紐約尚未遭俄羅斯占領，那裡繼續發生激烈戰鬥」。

「DeepState」的地圖指出，俄軍在該村穩定推進，烏克蘭仍保住部分地區，基輔獨立報無法核實所有說法。

烏克蘭 俄羅斯 社群媒體

上一則

中東逼近全面開戰…美外交斡旋結合軍事嚇阻 伊朗可能重考慮報復計畫

延伸閱讀

紐約納蘇郡通過法案 公眾場合戴口罩將觸法

紐約納蘇郡通過法案 公眾場合戴口罩將觸法
基輔夜傳爆炸聲 烏克蘭稱未出現傷亡災損

基輔夜傳爆炸聲 烏克蘭稱未出現傷亡災損
蜱蟲蔓延紐約公園 疾病風險大增

蜱蟲蔓延紐約公園 疾病風險大增
烏克蘭飛彈命中 俄潛艦當場沉沒黑海海底

烏克蘭飛彈命中 俄潛艦當場沉沒黑海海底

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26

超人氣

更多 >
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書