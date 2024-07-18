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企業開獎金 最先擊落F-16官兵可拿17萬美元

編譯中心／綜合17日電
俄羅斯和烏克蘭官員17日宣布，在雙方最新一輪戰俘交換中，總計有190名被俘士兵獲釋。（取材自X平台）
俄羅斯和烏克蘭官員17日宣布，在雙方最新一輪戰俘交換中，總計有190名被俘士兵獲釋。（取材自X平台）

俄羅斯官媒「RT」16日報導，西方國家正在將美製F-16戰機移交給烏克蘭，俄羅斯民營企業「Fores」公司宣布，第一個擊落F-16戰機的俄軍官兵將收到可觀賞金。

根據RT報導，Fores是一家陶瓷支撐劑製造商，之前也曾為俄軍消滅西方軍械出過賞金。副執行長波塔寧（Ilya Potanin）在俄羅斯國防部發布的影像中表示，「摧毀F-15和F-16戰機將有獎勵」，並指第一個擊落戰機的賞金將達1500萬盧布（約合17萬美元）。

根據EurAsian Times轉述的塔斯社報導，波塔寧出席了為俄軍中央集團軍（Center group）所屬軍人舉辦的典禮，向他們頒發在阿夫迪夫卡（Avdiivka）方向摧毀西方戰車的證書與獎金時，也宣布了摧毀F-16的獎金。

波塔寧表示，Fores執行長什莫季耶夫（Sergey Shmotyev）6月出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）時，就率先宣布設立這筆獎金，並表明該公司先前也為摧毀戰車制定了類似的激勵措施。

根據波塔寧的說法，Fores已經7次支付類似的賞金。包括砲兵跟無人機操作員在內，該公司上次向不同單位的俄軍官兵支付賞金，表彰摧毀了「約17輛艾布蘭與豹式戰車」，每個戰果讓軍人獲頒50萬盧布（約合5641美元）。

在俄羅斯國防部錄製的影片中，領獎的俄軍官兵表示，西方重型裝備對他們只是「常規」目標，還稱拿到的錢將花在新裝備上，讓他們在戰場上更有戰力。

另據央廣引述法新社報導，俄羅斯和烏克蘭官員17日宣布，在雙方最新一輪戰俘交換中，總計有190名被俘士兵獲釋。

自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，雙方已透過50多起換囚行動交換數千名戰俘，是雙方罕見能達成共識的項目。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)與俄羅斯國防部分別表示，已有95名士兵獲釋。澤倫斯基在通訊軟體Telegram上發文：「我們繼續帶我們的人民回家。又有95名被俄羅斯俘虜的烏克蘭捍衛者獲釋。」

根據澤倫斯基表示，這次換囚行動是在阿拉伯聯合大公國(UAE)的斡旋下達成。

俄羅斯國防部也透過Telegram發文：「由於談判的結果，95名俄羅斯軍人已經返國。」

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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