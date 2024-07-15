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「不滿飛彈侵領空」 波蘭自衛擬助烏攔截俄彈

編譯中心╱綜合14日電

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）12日在北約峰會期間表示，波蘭正在考慮烏克蘭提出的攔截俄羅斯飛彈的建議，並探討在烏克蘭領空內攔截這些飛彈的可能性，以免這些飛彈擊中烏克蘭城市，或進入波蘭領土。

美國有線新聞網絡（CNN）報導，席科斯基指出，從聖彼得堡附近發射的俄國飛彈，會沿著波蘭邊境飛過白俄領空，短暫進入波蘭領空40秒，然後再擊中烏克蘭境內目標，「這些飛彈侵犯了波蘭領空」。

他說，波蘭現在面臨的困境在於，如果只在俄飛彈進入領空時才將其擊落，那麼碎片就會對波蘭民眾和財產構成威脅；恰好烏克蘭此時請求波蘭協助攔截俄飛彈，甚至不介意在烏領空上截擊，「在我看來，這是自衛行為，我們正在探討這想法」。

烏克蘭總統澤倫斯基上周初訪問華沙，簽署烏、波兩國安全合作協議。席科斯基表示，該協議中討論了波蘭助截俄飛彈的想法，但強調現階段「只是一個想法」。

目前波蘭屬北約成員國，但烏克蘭不是。波蘭國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）指出，波蘭不會單獨做出這樣的決定，「只有在與北約盟國協商後，才可作助截飛彈的協防決定」。

另據波蘭通訊社報導，席科斯基表示，居住在波蘭的數百萬名烏克蘭人已表明有意願加入志願軍事部隊，該部隊將幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。他呼籲其他歐洲國家發起類似的舉措。

此外，在美國華府舉行的北約75周年峰會期間，波蘭、法國、德國和義大利共同簽署一份合作意向書，將開發射程超過500公里的巡弋飛彈。波蘭國防部表示，此合作意向書目的在發展關鍵時刻深度打擊的能力與合作，同時縮短因應時間。

北約峰會也通過一系列宣言，包含確認在波蘭北部雷茲科沃（Redzikowo）建立飛彈防禦基地，並將其納入北約防禦體系。

北約成員國也誓言協調對烏克蘭的軍事支持，確認向基輔供應價值400億歐元(約439億美元)的武器，並宣布設立北約駐烏克蘭高級代表。

烏克蘭 北約 國防部

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