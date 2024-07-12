拜登退選疑雲籠罩 北約3天峰會落幕誓挺烏克蘭

北大西洋公約組織（NATO）11日在華府舉行的峰會，北約各國領導人承諾持續支持烏克蘭及堅守對聯盟的承諾。歐新社

北大西洋公約組織（NATO）11日在美國總統拜登 是否適合競選連任的疑雲籠罩下結束3天峰會，北約 各國領導人承諾持續支持烏克蘭 及堅守對聯盟的承諾。

法新社報導，俄羅斯兩年半前入侵親西方的鄰國烏克蘭，擁有32個成員國的北約利用在美國華府舉行的盛大75周年峰會展示抗俄決心，但美國大選不確定性讓這場峰會蒙上陰影，拜登正為他的政治生命拚搏。

拜登在閉幕記者會上說：「我不會背棄烏克蘭。我將維持北約的強大。這正是我們所做的，也是我們現在將持續做的事。」

拜登將他對北約的承諾與前總統川普的說法相提並論。

拜登談到北約集體防禦承諾時說：「我的前任（川普）已表明，他對北約沒有任何承諾。他已明確表示他覺得沒有義務遵守第5條款。」北約第5條款規定，任何對歐洲或北美的武裝攻擊應被視為對全體成員的攻擊。

拜登在峰會最後一天會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他北約國家領導人。拜登先前已承諾提供新的防空系統以助保護烏克蘭。

但澤倫斯基呼籲支持烏克蘭的國家更進一步，尤其是美國，例如允許烏軍使用美援武器攻擊俄羅斯境內的範圍擴大。

澤倫斯基說：「如果我們希望打贏、希望戰勝、希望救國、護國，我們必須取消所有限制。」

美國和德國等主要盟邦5月放寬烏軍襲俄境的條件，以回應俄軍對烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）攻勢，但對烏軍可以襲擊的距離和情況保留一些限制。

拜登表示，他聽取各軍事首長的建議且「每天」評估是否做出任何調整。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的態度更為明確，稱「沒人打算改變先前的措施和指導方針」。

蕭茲說：「我們的任務仍是確保我們向烏克蘭提供最大程度的支持，但也要防止戰爭升級為俄羅斯與北約的戰爭。」

北約各國領導人在峰會上再次拒絕向烏克蘭發出入盟的明確邀請，恐讓澤倫斯基失望而歸。但為緩和任何不安，領袖們稱烏克蘭加入北約之路「不可逆」。

澤倫斯基說：「我們還在努力，也會持續盡一切努力確保烏克蘭有朝一日受邀並成為北約成員國，我相信我們將實現目標。」