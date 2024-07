烏接受和平協議條件能結束戰爭？俄前總統承認：會給烏國致命一擊

俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫。(美聯社)

英國天空新聞報導,俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)承認,即使烏克蘭 接受克里姆林宮所謂的和平協議,俄方仍會持續其軍事行動以「粉碎」烏國。總統普亭先前曾提出,若烏國撤出俄軍佔領的札波羅熱、赫松、頓內次克和盧甘斯克地區,並放棄加入北約(NATO)的計畫,俄國 願意「明天」就開始進行和平談判。烏國和其盟友都認為這很荒謬。

麥維德夫表示,若烏國放棄其東部大部分領土,俄國將會「給烏國致命一擊」(drive a long steel nail into the coffin of Ukraine)。

麥維德夫在社群媒體「紙飛機」(Telegram)頻道說:「如果烏克蘭真的接受條件了呢?這不會是俄國軍事行動的結束。即使是簽了文件並接受戰敗,激進分子殘黨重新集結力量後,遲早會在俄國的西方敵人的鼓勵下重新掌權。之後,最終粉碎這個卑劣之物(reptile)的時刻就來了。要給這個班德拉的準國家致命一擊。要摧毀他剩餘的血腥遺產,並讓剩下的土地重返俄國懷抱。」

麥維德夫所說的班德拉指的是二次大戰時代的極右派烏克蘭民族主義者班德拉(Stepan Bandera)。俄國的宣傳常試圖將現代的烏國描繪成同情納粹 ,為其全面侵烏提供正當理由。