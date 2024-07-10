我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

裴洛西：時間不多了 拜登選不選 自己要決定

烏克蘭組建新軍團 招募歐洲烏籍男性入伍抗俄

中央社基輔10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭軍方公布將籌組一支新的軍團對抗俄軍，呼籲四散歐洲的烏克蘭籍適齡男性入伍，以補足前線戰力的不足。

法新社報導，俄烏戰爭已逾2年，烏軍兵力耗盡，急需人力挹注以阻止俄軍攻勢，即將成立的「烏克蘭軍團」（Ukrainian Legion）隨之而生。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日會晤波蘭總理圖斯克（Donald Franciszek Tusk），兩國並且簽署安全協議，「烏克蘭軍團」正是安全協議的一部分。

協議中提到，烏克蘭將在波蘭境內籌組和訓練一支新的軍團。澤倫斯基更在聯合記者會中表示，雙方已經開始處理所有的細節。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天在社群上呼籲四散歐洲的烏克蘭人加入軍團，「你們的加入將為烏克蘭爭取自由和獨立帶來無價的貢獻」。

烏克蘭軍團的成立是為了招募旅居歐洲各地的烏籍男性，特別是烏克蘭難民最多的波蘭和德國。據估計，單單在波蘭就有30萬名烏克蘭男性達到入伍年齡的門檻。

烏梅洛夫表示，新軍團成員將在波蘭接受訓練，並配備最好的裝備。

徵兵消息公佈後，烏克蘭著名的的第三突擊旅（the Third Assault Brigade）表示，其代表很快就會訪問歐洲國家，提供更多部隊資訊和「來自前線史詩般的故事」。

烏克蘭 澤倫斯基 國防部

上一則

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

延伸閱讀

換拜聲浪中 北約峰會登場 拜登再援烏新武器

換拜聲浪中 北約峰會登場 拜登再援烏新武器
北約峰會華府登場 拜登挺烏克蘭更要扭轉己身形象

北約峰會華府登場 拜登挺烏克蘭更要扭轉己身形象
鞏固英美特殊關係 新任英相施凱爾將親會拜登

鞏固英美特殊關係 新任英相施凱爾將親會拜登
澤倫斯基出席北約峰會 籲盟國協助強化空防

澤倫斯基出席北約峰會 籲盟國協助強化空防

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲