烏克蘭組建新軍團 招募歐洲烏籍男性入伍抗俄

烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭 軍方公布將籌組一支新的軍團對抗俄軍，呼籲四散歐洲的烏克蘭籍適齡男性入伍，以補足前線戰力的不足。

法新社報導，俄烏戰爭已逾2年，烏軍兵力耗盡，急需人力挹注以阻止俄軍攻勢，即將成立的「烏克蘭軍團」（Ukrainian Legion）隨之而生。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）8日會晤波蘭總理圖斯克（Donald Franciszek Tusk），兩國並且簽署安全協議，「烏克蘭軍團」正是安全協議的一部分。

協議中提到，烏克蘭將在波蘭境內籌組和訓練一支新的軍團。澤倫斯基更在聯合記者會中表示，雙方已經開始處理所有的細節。

烏克蘭國防部 長烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天在社群上呼籲四散歐洲的烏克蘭人加入軍團，「你們的加入將為烏克蘭爭取自由和獨立帶來無價的貢獻」。

烏克蘭軍團的成立是為了招募旅居歐洲各地的烏籍男性，特別是烏克蘭難民最多的波蘭和德國。據估計，單單在波蘭就有30萬名烏克蘭男性達到入伍年齡的門檻。

烏梅洛夫表示，新軍團成員將在波蘭接受訓練，並配備最好的裝備。

徵兵消息公佈後，烏克蘭著名的的第三突擊旅（the Third Assault Brigade）表示，其代表很快就會訪問歐洲國家，提供更多部隊資訊和「來自前線史詩般的故事」。