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芬蘭總統：俄很仰賴中國 習近平1通電話能結束烏戰

編譯中心／綜合3日電
芬蘭總統史塔布2日表示，目前俄羅斯很仰賴中國，中國國家主席習近平打一通電話，就能結束俄烏戰。（歐新社）
芬蘭總統史塔布2日表示，目前俄羅斯很仰賴中國，中國國家主席習近平打一通電話，就能結束俄烏戰。（歐新社）

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）2日表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要中國願意，就能終結烏俄戰爭的地步。對此，中國外交部發言人毛寧3日回應，中俄都是獨立自主的大國，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。中方將始終站在和平和對話的一邊，繼續為推動危機的政治解決發揮建設性作用。

彭博資訊報導，史塔布2日在芬蘭首都赫爾辛基受訪時說，「現在俄羅斯很仰賴中國。中國國家主席習近平打一通電話，就能結束這場戰爭。」

史塔布的言論反映出，烏克蘭盟友對中國被指支持俄羅斯戰爭愈發不滿，他們指控中國向俄國供應武器技術和零部件，並幫助俄羅斯繞過國際貿易限制。

習近平提及烏克蘭戰爭時，一再聲稱北京的立場中立，甚至批評俄羅斯襲擊平民、威脅動用核武。中國原則上反對國際制裁，稱只尊重聯合國支持的懲罰措施，並指控美國及其盟友向烏克蘭提供武器，助長戰爭。

此外，正在哈薩克訪問並出席上合組織峰會的中國國家主席習近平，昨與俄國總統普亭再度會見，這是兩人五月十六日之後，在一個半月的短時間內第二次碰面。據指出，習近平稱呼普亭為「親愛的朋友」，還表示雙方正推動兩國各領域合作，沿著既定軌道穩步前進。

俄羅斯衛星通訊社報導，習普二人是在麗思卡爾頓酒店會議大廳進行會面，普亭談到了雙方貿易的積極發展態勢，並感謝大陸在他最近訪問期間給予的熱情接待。習近平則在談話中首先稱普亭為「親愛的朋友」。普亭表示，俄中兩國正在穩步落實二○三○年前經濟合作發展規畫。

另據路透報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2日在五角大廈與烏克蘭國防部長會面時表示，美國很快就會宣布對烏克蘭提供超過23億美元的新安全援助。

自2022年以來，美國已向烏克蘭提供價值超過500億美元的軍事援助，但如果川普贏得11月5日總統選舉，美國未來對基輔軍援令人擔憂。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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