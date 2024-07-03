美再軍援烏克蘭23億美元 但大禮包仍有不足？美防長還未鬆口1事

美國國防部長奧斯丁2日表示，美國將再提供烏克蘭23億美元軍事援助，包括反戰車武器、防空攔截機及彈藥等。（路透）

美國國防部長奧斯丁 2日與烏克蘭 國防部長烏梅洛夫會面時，表示美國將再提供烏克蘭23億美元軍事援助，包括反戰車武器、防空攔截機及彈藥等。迄今美國承諾提供的援助已超過535億美元，不過，援助計畫正式公布與交付時間仍未確定，烏克蘭期盼解除使用西方援助武器的限制，奧斯丁也未鬆口。

奧斯丁指出，「烏克蘭並不孤獨，美國的支援也永不動搖，我們將與50個盟友與合作夥伴一同繼續提供烏克蘭需要的關鍵能力，以擊退俄國的侵略並預防其捲土重來」。他補充道，這項援助讓五角大廈自庫房中挪騰出武器並更快運往烏克蘭，援助內容包括愛國者飛彈與其他防空攔截機、反戰車武器及彈藥。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫感謝美國協助，讓烏克蘭阻止俄羅斯侵略。

但五角大廈官員並未透露援助的具體公布與交付時間，五角大廈發言人賴德只說，我們持續提供烏克蘭安全援助，很快地這些包裹就會打包上路」。

是否解除使用西方援助武器的限制仍未定

烏克蘭總統澤倫斯基證實，光是上周俄國就在烏克蘭投擲逾800枚威力強大的滑翔炸彈，並呼籲北約 領導人解除烏克蘭使用西方軍援武器的限制，使其能使用西方武器打擊俄國境內的軍事目標，烏克蘭「需要必要的手段來摧毀這些炸彈載體，包括俄國戰鬥機，無論它們身處何方」。

奧斯丁與烏梅洛夫會面時並未鬆口是否放鬆限制，僅表示會與烏梅洛夫討論「用更多元的方式滿足烏克蘭當前的安全需求，並打造未來化部隊抵禦俄國侵略」。賴德在記者會說，美國對於使用美援陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等長程武器打擊俄國境內機場的政策並未改變，美援武器僅能在烏克蘭領土內使用。

為烏克蘭加入北約搭起橋梁

由於北約峰會將於7月9日至11日於華府登場，奧斯丁此時與烏梅洛夫會面，引發烏克蘭與北約關係的猜測。《星條旗報》指出，北約成員將在峰會上討論烏克蘭武裝部隊未來的安全援助與培訓事宜。過去北約官員明確表示在俄烏戰爭期間，烏克蘭不可能成為北約一份子；拜登總統也曾表示，此時此刻讓烏克蘭加入北約，將使北約參戰。

不過，奧斯丁在這次會談中仍提到，北約將在峰會上採取措施「為烏克蘭搭起加入北約的橋梁」；烏梅洛夫則回應「希望烏克蘭很快收到邀請，但現階段重點仍在提高烏克蘭的能力」。