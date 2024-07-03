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烏克蘭缺兵嚴重 囚犯抗俄換假釋 3類人不適用

編譯中心／綜合2日電
烏克蘭與發動全面入侵的俄羅斯作戰兩年多後，目前正在擴大徵兵規模，以應對戰場上兵力嚴重短缺問題，並首度將徵兵對象轉向烏國的監獄人口。（ 美聯社）
烏克蘭與發動全面入侵的俄羅斯作戰兩年多後，目前正在擴大徵兵規模，以應對戰場上兵力嚴重短缺問題，並首度將徵兵對象轉向烏國的監獄人口。（ 美聯社）

烏克蘭與發動全面入侵的俄羅斯作戰兩年多後，目前正在擴大徵兵規模，以應對戰場上兵力嚴重短缺問題，並首度將徵兵對象轉向烏國的監獄人口。

美聯社報導，在烏克蘭東南部的一處農村流放地，數名囚犯聚集在鐵絲網下，傾聽一名徵兵人員為他們提供的假釋機會。他們必須加入對抗俄羅斯的艱苦戰爭，作為回報。

這名負責招募新兵的人員說：「你可以結束這一切，展開新的生活。重要的是你的意志，因為你要保衛祖國。只付出50%的精力是不會成功的，你必須100%投入，甚至150%。」

烏克蘭司法部副部長維索茨卡（Olena Vysotska）受訪時說，烏克蘭國會上個月批准一項具爭議性的動員法案，允許將烏國囚犯列為徵兵對象後，目前已有3000多名囚犯獲得假釋，並被分配到軍事單位。

烏克蘭司法部估計，約有2.7萬名囚犯可能有資格參加這項新計畫。維索茨卡說：「很多囚犯加入的動機是想要如英雄般地返家，而不是出獄。」

囚犯在接受面談、體檢和定罪審查後，可以有條件獲釋；不過，犯下強暴、性侵、殺害2人（含）以上，以及危害烏克蘭國家安全等罪行者，不符合資格。

烏克蘭官員特別強調，這項舉措與俄羅斯招募囚犯上戰場的計畫有所區別，俄國通常會讓囚犯加入惡名昭彰的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），將他們送上最致命的戰場，而烏克蘭希望讓囚犯融入正規前線部隊。

根據烏克蘭政府向歐洲聯盟（EU）提供的數據，烏國監獄收容約4.2萬名囚犯。經過篩選後，獲得假釋的囚犯將被送往基地接受訓練，學習如何使用武器和其他基本戰鬥技能。

另據英國媒體報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）6月才與北朝鮮領導人金正恩見面，兩國簽署了新的全面戰略夥伴關係協定，為了要再加深彼此交往，普亭打算把俄國孩童，送去北朝鮮參與夏令營，但這樣的想法面臨家長們的反對。

英國「每日郵報」指出，普亭這項計畫引發了家長的反對和擔憂，因為夏令營內容據報包括擦亮北朝鮮領導人雕像和接受強迫勞動。然而，俄羅斯政府青年組織「第一運動」負責人古羅夫堅持計畫將繼續執行，並稱北朝鮮的條件相當不錯。

這次夏令營計畫將在北朝鮮東海岸的松濤園舉行，該營地擁有類似迪士尼水上樂園的設施，並提供寄宿小屋及晨喚服務。據南韓媒體「中央日報」透露，此次活動預定於7月24日至8月2日舉行。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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