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俄軍奪烏東兩村 烏無人機襲擊俄邊境地區

中央社莫斯科1日綜合外電報導
6月25日發布的照片顯示，在俄羅斯貝爾哥羅德州Yakovlevsky區，地方政府稱遭到烏克蘭無人機襲擊，一棟公寓受到損壞。路透
6月25日發布的照片顯示，在俄羅斯貝爾哥羅德州Yakovlevsky區，地方政府稱遭到烏克蘭無人機襲擊，一棟公寓受到損壞。路透

俄烏戰火仍熾，俄羅斯今天表示，俄軍又占領烏東兩個村莊；另一方面，烏軍無人機襲擊位於邊境的俄國地區，造成當地停電和供水短缺。

法新社報導，宣布上述斬獲之前，俄羅斯週末攻下兩個村莊。延續週末獲致的戰果，俄羅斯國防部表示，俄軍奪取東部頓內茨克州（Donetsk）的新波克羅夫斯克（Novopokrovske），以及東北哈爾科夫州（Kharkiv）的斯捷波瓦諾沃謝利夫卡（Stepova Novoselivka）。

新波克羅夫斯克位於俄軍6月30日所占領村莊以北，自從今年2月俄軍占領工業重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）以來，俄軍於此地穩步向西推進。

斯捷波瓦諾沃謝利夫卡位於庫普揚斯克市（Kupyansk）東南方，數月來俄羅斯也持續在這裡向前推進。

此外，位於與烏克蘭交界的俄羅斯邊界地區官員今天通報停電與供水短缺，此前烏克蘭發動造成死傷的無人機攻擊。

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏克蘭昨天向位於邊界地區的貝爾哥羅德市發動無人機攻擊和砲擊，造成一名4歲女童死亡和7人受傷。

在貝爾哥羅德市，市長狄米多夫（Valentin Demidov）藉通訊軟體Telegram發訊指出，自清晨起供電一直受限，並說情勢複雜但可控。

狄米多夫指出，貝爾哥羅德市若干區域因停電也影響供水。

俄羅斯 烏克蘭 德州

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