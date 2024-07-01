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俄國滑翔炸彈有瑕疵 號稱烏軍剋星卻常誤炸自家領土一度釀17死

編譯盧思綸／即時報導
俄國內部文件揭露，俄軍滑翔炸彈導引系統有瑕疵，經常錯過目標，墜落自家別爾哥羅德州領土，並且曾經釀成傷亡。圖為烏克蘭巴赫姆特市去年遭俄軍滑翔炸彈襲擊。(美聯社)
俄國內部文件揭露，俄軍滑翔炸彈導引系統有瑕疵，經常錯過目標，墜落自家別爾哥羅德州領土，並且曾經釀成傷亡。圖為烏克蘭巴赫姆特市去年遭俄軍滑翔炸彈襲擊。(美聯社)

俄羅斯過去一年多來大量使用滑翔炸彈重創不少烏克蘭前線，可是俄國內部文件揭露，2023年4月起一年內，至少38枚滑翔炸彈擊中俄國境內與烏克蘭接壤的別爾哥羅德州（Belgorod），專家指出很有可能是導引系統失誤釀禍。

華盛頓郵報取得烏克蘭情報單位截獲俄國內部文件指出，自2023年4月至2024年4月，俄軍至少有38枚滑翔炸彈墜落別爾哥羅德州，至少4枚擊中擁有40萬人口的別爾哥羅德市，7枚掉落周邊郊區，另有11枚落入邊境的格賴沃龍（Graivoron ）；部分地區因「作戰任務艱鉅」難以取回。

俄軍滑翔炸彈是蘇聯冷戰時期的大型彈藥，被設計成「啞彈」，而俄軍為了因應現代化戰爭需求，結合可展開的機翼和衛星導航（UMPK）的武器，運作方式類似於美國的精確制導空對地聯合直接攻擊彈藥（JDAM），但是射程更遠。目前烏軍對滑翔炸彈機乎沒有對策。

不過專家稱，由於導引套件有瑕疵，導致系統經常失靈，最終失誤墜落在俄國境內領土。而且滑翔炸彈也不像巡弋飛彈精確，時常錯過目標，但由於爆炸威力巨大，依舊能造成重大損失。

失誤炸彈絕大多數都是被護林員、農民或城郊居民發現，大多情況下，俄國國防部甚至不清楚炸彈在何時發射，這說明有些炸彈從誤擊到被發現可能已經過了好幾天。

俄國獨立媒體Astra證實，該內部文件的諸多描述，與從當地政府蒐集到的訊息及新聞報導吻合。

雖然這些炸彈通常沒有引爆，但當局2023年4月首度記錄自家滑翔炸彈擊中別爾哥羅德街區，炸出65英尺寬的大坑洞，附近玻璃窗戶被震碎，路邊汽車更被拋飛上屋頂。所幸當時發生在晚間，並未造成人員傷亡。

當時俄軍僅承認是一架Su-34戰鬥轟炸機「意外釋放軍機炸藥」導致爆炸。而這份文件可證實，釀禍的是FAB-500滑翔炸彈，有效載重為500公斤炸藥。

然而，地方當局通常對這些誤擊事件保持沉默，僅將「事故」責任歸咎於烏軍彈襲，抑或是乾脆隱匿不報。

去年5月12日，俄軍滑翔飛彈誤炸別爾哥羅德市街區，造成17人死亡。俄國國防部將責任歸咎於烏克蘭飛彈。

俄國調查組織「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）則稱，根據現場影片，爆炸來自俄軍FAB-500滑翔炸彈或防空飛彈。

俄國 烏克蘭 德州

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