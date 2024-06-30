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俄羅斯稱防空系統建功 邊境附近擊落36架烏克蘭無人機

中央社／莫斯科30日綜合外電報導

俄羅斯國防部今天表示，該國部隊在邊境附近，摧毀36架烏克蘭無人機。

俄羅斯國防部在Telegram上的發文中說：「執勤中的防空系統在庫斯克（Kursk）地區擊落15架無人機，於利佩茨克（Lipetsk）消滅9架，在佛洛尼斯（Voronezh）、布揚斯克（Bryansk）地區各打下4架，於奧勒爾（Oryol）、貝爾哥羅德（Belgorod）各摧毀2架。」

佛洛尼斯州州長古塞夫（Alexander Gusev）在Telegram上表示，防空系統「摧毀了幾架烏克蘭無人機」，且「沒有人員傷亡或財務損失」。

俄烏戰爭2022年2月爆發後，俄羅斯和烏克蘭雙方在衝突的這段時間頻繁使用無人機，其中包括飛行距離可達數百公里的大型自殺式無人機。

烏克蘭今年加強了對俄羅斯本土攻擊的力道，目標包括據稱是為俄國部隊提供燃料的能源基地，以及兩國邊境附近的城鎮與村莊。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上個月對烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區發動一次大規模的陸路進攻，他稱那是為了建立「緩衝區」，並將烏克蘭部隊擊退，以保護俄國邊境貝爾哥羅德地區免受砲擊。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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