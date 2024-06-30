普亭想再造中程核彈 部署地點估可打北約或日韓

圖為一名俄羅斯軍官走過展示的9M729巡弋飛彈。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 宣布，俄國 要生產能搭載核彈頭新型中程飛彈，然後再決定部署位置，不排除部署地點的射程能涵蓋歐洲的北約國家或美國在亞洲的盟國。烏克蘭 總統澤倫斯基表示，在俄軍的襲擊下，烏國損失80%的火力發電能力及三分之一的水力發電能力，2名美國官員說，拜登政府將向烏克蘭提供價值1.5億美元的武器和彈藥，包括鷹式（HAWK）防空飛彈和155毫米砲彈。

紐約時報指出，普亭威脅語帶含糊，既沒明講部署位置也沒提及部署時間表，還牽扯美國把類似的飛彈引入在歐、亞的演訓，似在暗示俄國此舉是用來談判的籌碼。當前法、英相繼將舉行大選，距離7月19日在華府登場的北約峰會75周年也很近，是普亭訪問北韓後又一試圖升高與西方對抗的情事；不到兩周前普亭的北韓之行與對方簽署一份全面戰略夥伴協議，讓美國和亞洲盟國大為緊張。

紐時認為普亭大可在過去5年任何時間宣布強化中程飛彈戰力的計畫，選於現在宣布的時機值得注意。當前五角大廈為抗衡中國不斷增長的核武力量，已開始在亞洲部署一些改良型飛彈，但尚未在歐洲恢復部署。

但普亭此舉也有可能是報復近期美國對烏克蘭放寬美援武器的限制。日前美國總統拜登允許烏克蘭用美援武器打擊俄國境內目標，但僅限於哈爾科夫（Kharkiv）一帶俄軍發起攻擊的地點，當時普亭就表明俄方必將回應。

美國決定繼續援烏，路透報導，美官員說，武器援助計畫預計在7月1日公布。消息人士還說，除了鷹式防空飛彈和155毫米砲彈外，這一整套軍援計畫還包括支援烏克蘭國防需求的其他彈藥和設備。

同時間，俄羅斯空襲烏克蘭東部及南部多地，導致至少12人身亡，其中包括兩名兒童，澤倫斯基呼籲西方盟邦加快交付武器速度。英國衛報報導，俄軍近來加強空襲已耗盡烏國資源，他們通常針對能源設施和重要基礎設施。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）則報導，澤倫斯基表示，當局在沒有盟友貸款和投資的情況下，無法在未來三至四個月內重建受損設施，因此請求提供直接的財政支持，並將歐洲停止運作的發電廠的能源設備轉讓給烏克蘭。

另據英國天空新聞報導，華府智庫戰爭研究所（ISW）研究顯示，俄羅斯菁英和寡頭據稱態度從原先的批評俄烏戰爭轉向支持。俄國反對派電視頻道TV Rain創辦人齊加爾（Mikhail Zygar）稱這是因為相信俄國會打贏，但ISW稱俄國2022年侵烏後，政府強力鎮壓菁英才出現這種狀況。