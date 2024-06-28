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民主黨對拜登辯論表現大為惶恐 該怎辦卻無共識

拜登川普唇槍舌劍 普亭成為外交政策焦點

中央社華盛頓27日綜合外電報導
美國總統拜登與對手川普今天在大選首場辯論交鋒，兩人爭先恐後向外展示誰在外交政策上更為強硬。在兩人90分鐘的辯論中，俄羅斯總統普亭被提及了10多次。美聯社
美國總統拜登與對手川普今天在大選首場辯論交鋒，兩人爭先恐後向外展示誰在外交政策上更為強硬。在兩人90分鐘的辯論中，俄羅斯總統普亭被提及了10多次。美聯社

美國總統拜登與對手川普今天在大選首場辯論交鋒，兩人爭先恐後向外展示誰在外交政策上更為強硬。在兩人90分鐘的辯論中，俄羅斯總統普亭被提及了10多次。

路透報導，川普在談到拜登時表示：「如果我們有一位真正的總統，一位…受到普亭（Vladimir Putin）尊重的總統，他（普亭）絕對不會入侵烏克蘭。」

川普的這段話開啟雙方在烏克蘭與加薩（Gaza）戰爭上的一連串舌戰。

拜登在談到川普時說：「來呀，讓普亭進去控制烏克蘭，再前進到波蘭和其他地方，然後看看會發生什麼事。他（川普）根本不知道自己在講什麼。」

雙方對於衝突的討論，主要集中在如何結束烏克蘭戰爭、美國對北大西洋公約組織（NATO）的支持，以及歐洲國家是否正為對抗俄羅斯的侵略做出足夠貢獻。

普亭本月稍早曾對路透表示，美國大選由誰獲勝並沒差別。「基本上我們不在乎（誰獲勝）。...對我們來說，選舉結果沒有大太意義。我們將與美國人民選出的任何一位總統合作。」

當美國民眾在11月5日投票時，許多人將就外交政策與內政議題互相權衡，一邊是烏克蘭與以色列，另一邊則是對移民、墮胎及經濟問題的憂慮。

關於以色列在加薩的戰爭，拜登宣傳他的停火計畫，同時宣稱世界上沒有人比美國更支持以色列。

拜登說：「我們拯救了以色列。」

川普重申，如果當時是他擔任總統，以色列絕對不可能被哈瑪斯（Hamas）武裝分子入侵。

川普說：「（拜登）變得像一個巴勒斯坦人，但（巴勒斯坦人）不喜歡他，因為他是一個非常糟糕的巴勒斯坦人。他是一個軟弱的人。」 

川普 拜登 普亭

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