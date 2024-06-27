我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高院擋下普度製藥「類鴉片止痛藥」和解案

選購成熟清甜的西瓜 農民教你

澤倫斯基訪布魯塞爾 與歐盟簽安全協議

中央社布魯塞爾27日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，中）表示，今天與歐洲聯盟（European Union）簽署一項安全協議，促進整個歐洲大陸的「和平與繁榮」。圖右為歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel），左為歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，中）表示，今天與歐洲聯盟（European Union）簽署一項安全協議，促進整個歐洲大陸的「和平與繁榮」。圖右為歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel），左為歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，今天與歐洲聯盟（European Union）簽署一項安全協議，促進整個歐洲大陸的「和平與繁榮」。

法新社報導，澤倫斯基正在布魯塞爾訪問，他在社群媒體X平台發文指出：「我們將簽署3項安全協議，其中1項協議是與整個歐盟簽署。」

澤倫斯基強調：「這項協議將首次載入（歐盟）全部27個成員國廣泛支持烏克蘭的承諾，無論內部制度有何變化。」

法國本月30日將舉行首輪國會選舉，極右翼民粹主義政黨「國民聯盟」（National Rally）在民調居於明顯領先地位，左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）居次，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派聯盟則落居第3位。

儘管如此，澤倫斯基表示自己有信心，無論法國下屆政府組成為何，都將採取支持歐盟的立場，且不受俄羅斯影響。

澤倫斯基透過書面評論告訴法新社：「我們相信無論政治局勢如何，法國會繼續支持烏克蘭。」

他又補充說：「同樣地，根據法國人民意願，下任政府在戰場及我們邁向歐盟不可逆轉的歷史道路上，都會繼續全面支持烏克蘭。」

澤倫斯基 烏克蘭 歐盟

上一則

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

下一則

印尼峇里島上百外國人涉網路犯罪被捕 包括14台灣人

延伸閱讀

歐盟峰會將敲定戰略方針 與澤倫斯基簽安全協議

歐盟峰會將敲定戰略方針 與澤倫斯基簽安全協議
歐國盃／C羅沒開張 葡萄牙爆冷輸喬治亞

歐國盃／C羅沒開張 葡萄牙爆冷輸喬治亞
俄烏換俘各90人 近5個月來最大規模

俄烏換俘各90人 近5個月來最大規模
比俄軍殘害更多自家人 烏軍司令指揮不利遭澤倫斯基撤換

比俄軍殘害更多自家人 烏軍司令指揮不利遭澤倫斯基撤換

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
環保運動人士擅闖倫敦一處機場，向她們誤認為屬於歌手泰勒絲的飛機噴漆。(擷自X@Just Stop Oil)

2環保分子擅闖機場向泰勒絲專機噴漆 但搞錯飛機

2024-06-20 13:54

超人氣

更多 >
7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難
沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行
美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…

美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…
夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增
退役警犬被領養 回家路上「360度打量新主人」萌翻天

退役警犬被領養 回家路上「360度打量新主人」萌翻天