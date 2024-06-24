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俄若供平壤精密武器 南韓放話「援烏武器不設限」

編譯羅方妤／綜合23日電
南韓總統辦公室國家安保室室長張虎鎮23日表示，若俄羅斯提供北韓高精密武器，那南韓援助烏克蘭的武器也將不設限。（美聯社）
南韓總統辦公室國家安保室室長張虎鎮23日表示，若俄羅斯提供北韓高精密武器，那南韓援助烏克蘭的武器也將不設限。（美聯社）

韓聯社報導，南韓總統辦公室國家安保室室長張虎鎮23日表示，若俄羅斯提供北韓高精密武器，那南韓援助烏克蘭的武器也將不設限；並警告俄羅斯若還想發展與南韓的外交關係，應深思熟慮後再行動。

張虎鎮當天登上KBS一個時事節目時發表這些言論，並強調南韓是否援助烏克蘭武器取決於俄國會如何和北韓進行軍事合作。他在節目上強調：「我想強調，這一切都取決於俄國會怎麼做。如果俄國提供北韓高精確武器，那我們還需要留有什麼餘地嗎？」

張虎鎮還說，提供武器的種類有很多可能方案，「但若提供武器曝光可能減弱我們對俄羅斯的影響效果，尚不宜發表過於詳細的資訊」。

韓聯社指出，張虎鎮的言論意味著如果俄國跨越這條線，南韓就可能提供烏克蘭致命武器。

南韓先前譴責北韓與俄羅斯簽署全面戰略夥伴關係條約，揚言將重新考慮提供烏克蘭武器一事；普亭隨後則警告，若首爾武裝基輔，將犯下「一個大錯」。

張虎鎮表示，不只是南韓，俄國也該為改善雙邊關係付出努力。他說：「如果他們想要恢復並推動韓俄關係發展，我想重申，俄方應該仔細思考。」

對於是否可能在下個月於美國華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議中討論相關問題，張虎鎮表示，俄羅斯與北韓軍事合作不只是影響朝鮮半島或東北亞問題，而是影響歐洲在內等國際社會議題，自然會在會議中討論。

俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩簽署的全面戰略夥伴關係條約中，包括在一方面臨武裝侵略，另一方將提供所有可用的軍事援助，且兩國都不會與第3國簽署侵犯對方利益的條約等內容，引發南韓等國際社會反彈。

南韓 北韓 俄羅斯

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