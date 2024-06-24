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烏攻俄境盼美解禁長程飛彈 指「限100公里綁手綁腳」

編譯高詣軒／綜合23日電
烏軍第一線指揮官和烏克蘭國會議員，正亟欲拜登政府進一步放寬對美援ATACMS的使用限制。圖為美製ATACMS。（美聯社）
烏軍第一線指揮官和烏克蘭國會議員，正亟欲拜登政府進一步放寬對美援ATACMS的使用限制。圖為美製ATACMS。（美聯社）

美國總統拜登5月終於同意烏克蘭用美援武器有限度攻擊俄羅斯境內目標，21日又再放寬範圍。但美聯社22日報導，幾位烏軍前線指揮官及烏國國會議員仍感綁手綁腳，疾呼進一步鬆綁美援長程飛彈使用限制。

烏方希望用美援陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等長程武器打擊俄境機場，以防止俄軍戰機從這些機場起飛，以滑翔炸彈轟炸烏軍陣地與平民。

美國自今年稍早起提供增程型ATACMS，但限制烏軍只能用在烏境或俄占區。烏克蘭國會國安委員會副主席謝爾尼夫說，可惜烏軍還不能用射程逾100公里的這類武器，襲擊俄境機場和軍機等高價值目標，基輔正敦促美國等盟友解除這些限令。

烏軍5月已經獲准可攻擊距離烏東哈爾科夫州的烏俄邊境20公里內俄軍部隊和防空系統，烏軍不僅得以拖慢俄軍進軍速度，也因此在烏國東北部邊境地區有所斬獲。但一名烏軍砲兵指揮官說，幾個俄軍旅級指揮據點位於距前線100到150公里處，一般火砲打不到，若能用ATACMS將對摧毀俄軍指揮中心有很大幫助。

烏東哈爾科夫市市長泰芮可夫也說，烏軍用海馬士攻擊俄軍S-300和S-400飛彈防禦系統陣地後，該市遭受的飛彈攻擊，從5月的25次降至6月截至目前的○次；但該市仍處於滑翔炸彈威脅下，這種炸彈以空投方式，俄國軍機起飛的機場卻超過美方容許的攻擊範圍。

烏軍一支無人機隊指揮官則直言，俄軍用各式飛彈和砲彈襲擊，「我們卻不能回擊俄境後勤據點，這相當荒謬」。

另據華盛頓郵報21日報導，烏克蘭官員指稱美國已將攻擊範圍定為距烏俄邊境100公里內，但美方並未證實。

烏克蘭總統澤倫斯基說，俄軍5月對烏境投下逾3200枚滑翔炸彈；但烏克蘭官員坦言，恐怕只有戰況更危急才能使美方放寬對ATACMS的限制。

另一方面，俄羅斯新聞社（RIA）23日引述俄國下議院國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）說法報導，若針對俄方的威脅增加，莫斯科當局可能會改變使用核武器的時機。

美國之音報導，俄國總統普亭21日稱，由於西方國家試圖降低使用核武的門檻，俄方正考慮對其國家核原則進行可能的修改；俄羅斯和美國外交官都表示，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭正處於迄今為止最危險的階段，有關核武的討論愈演愈烈。

自2022年2月發動入侵烏克蘭以來，普亭多次談到準備使用核武。烏克蘭軍方曾表示，「核子詐欺」是普亭政權的一貫行為，是在用核武嚇唬西方。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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