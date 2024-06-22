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俄迫切想對話 美：任何戰爭談判都是烏克蘭的事

編譯中心／綜合21日電
俄烏戰爭開打後，烏克蘭士兵截肢人數不斷增加，圖為在Superhumans Center復健的烏克蘭截肢軍人。（美聯社）
俄烏戰爭開打後，烏克蘭士兵截肢人數不斷增加，圖為在Superhumans Center復健的烏克蘭截肢軍人。（美聯社）

日前在瑞士舉行的烏克蘭和平高峰會，公報同意烏克蘭應就結束戰爭和俄羅斯對話，並強調烏克蘭的「領土完整」應作為任何俄烏和平協議基礎。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近日又接連出訪北韓、越南。美國國防部20日表示，烏克蘭可將美國供應的武器，用於回擊在俄羅斯境內任何地方朝烏軍開火的俄軍部隊，不限靠近烏東哈爾科夫州的俄國領土。

據中時新聞網報導，俄羅斯克里姆林宮21日表示，俄羅斯認為，俄方迫切需要與美國展開安全談判，但談判必須是「全面」，且包括烏克蘭問題。

此外，當被問及莫斯科是否準備好與華盛頓討論核風險時，路透報導克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「不可能從累積的問題中剔除任何單獨的部分，我們也不會這樣做。 」

他表示：「我們對於對話持開放態度，但要廣泛、全面的對話，涵蓋所有方面，包括當前與烏克蘭周邊衝突有關的方面，與美國直接捲入這場衝突有關的方面。」

美國則否認俄羅斯的說法，即透過武裝烏克蘭，美國已成為一場旨在對莫斯科造成毀滅性「戰略失敗」戰爭中的直接參戰者。美國表示，任何有關戰爭的談判都是烏克蘭的事。

另據央廣報導，義大利經濟部長21日表示，七大工業國集團(G7)承諾向烏克蘭提供的500億美元貸款中，歐盟國家將提供其中高達60%的貸款，並以被凍結的俄羅斯資產利息收益作為貸款的來源。

七國集團針對烏克蘭的援助計畫是基於一項多年期貸款，這筆貸款使用約3000億美元遭凍結的俄羅斯主權基金未來孳息收益。3000億美元的大部分資金是被歐盟凍結。

此外，俄烏戰爭打了快兩年半，須截肢的烏克蘭士兵人數不斷增加，免費為戰場上受傷士兵提供義肢的非營利組織Superhumans Center已擴大其醫療中心的規模，並打算在烏國境內開設其他醫院。

基輔沒有公布傷亡數據，但代表軍人的人權組織Pryncyp估計，烏克蘭截肢人數在2萬到5萬之間。

Superhumans的聯合創辦人Philipp Grushko說，周四在利沃夫（Lviv）啟用的新住院大樓將有助於每月為患者安裝70-75隻義肢，並進行30-45例重建手術。該組織自2023年4月開設醫院以來，已治療500名截肢患者，幫助部分士兵重返前線。黑海港口城敖德薩也將啟用一座4,000平方公尺的設施，包括義肢實驗室和復健中心。

Superhumans幫助受傷的烏克蘭軍人復健，圖為受傷軍人在康復中心打網球。（...
Superhumans幫助受傷的烏克蘭軍人復健，圖為受傷軍人在康復中心打網球。（美聯社）

烏克蘭 俄羅斯 貸款

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