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普亭記取普里格津兵變教訓 1年後掌握空前大權

中央社倫敦21日綜合外電報導
俄國總統普亭。美聯社
俄國總統普亭。美聯社

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津去年發動短命兵變，令俄國總統普亭的威信面臨他掌權近1/4世紀以來最嚴重挑戰；但1年過後，如今普亭的地位似乎前所未有穩固。

法新社報導，瓦格納集團（Wagner Group）的戰士當時在俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）奪下俄軍總部，並擊落俄軍飛機，還朝向俄國首都莫斯科前進，令普亭顯得弱勢和不堪一擊。

但在白俄羅斯斡旋下雙方達成協議後，瓦格納戰士在半途中停下來，結束這場維持僅24小時的起義。2個月後普里格津（Yevgeny Prigozhin）在一場空難中喪命。

經過這起事件後，權勢受挫的普亭（Vladimir Putin）奉行一個新規則：再也不讓任何人擁有與普里格津相同程度的自主權。

英國國際事務智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）研究員彼卓夫（Nikolai Petrov）受訪時，如此形容兵變前普里格津取得的獨特地位：「之前從沒有任何一位強大軍事單位的指揮官能夠同時擁有財務、政治和媒體資源，直到普里格津崛起。」

普亭之所以允許普里格津擁有所有這些抗衡能力，不僅因為兩人有密切私交，也因為當時俄羅斯對烏克蘭的地面攻勢正在失去動力，他需要瓦格納的兵力。

彼卓夫指出，普亭因而犯下一個代價高昂的錯誤，這也造成他日後分配資源時優先考量可控制度和忠誠度。

彼卓夫說，現在除了「沒有對普亭不忠誠的人」，這位現年71歲的俄羅斯領導人還尋求「對最重要相關人士能夠有直接且持續的控制」。

最近幾週，普亭下令讓俄羅斯軍事機構進行徹底變革。諷刺的是，這正是普里格津兵變前對他提出的要求之一。如今原本的國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）已遭撤換，若干俄軍高階人士也已依貪汙罪被捕。

普亭換上技術官僚經濟學家貝洛索夫（Andrei Belousov）出任新防長，而非任命一位軍事強人。彼卓夫表示，這又是避開任何能夠在層峰促進軍方利益的「有影響力領導人物」。

這與普亭1年前的態度形成鮮明對比，他當時面對普里格津指控俄軍貪腐猖獗、戰略無能及搞砸攻打烏克蘭的行動時，都支持他的國防將領。

而現在普亭之所以進行這些人事整頓，與當時情勢最主要不同處，在於他並非出於政治壓力，而是有其必要性。

設於英國倫敦的國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）俄羅斯與歐亞事務高級研究員古爾德-戴維斯（Nigel Gould-Davies）表示：「他能夠採取這些步驟、挑戰高階軍方人士的利益和生計，標示出他的強大而非脆弱。」

普亭還以另個方式展現自身勢力，他在3月舉行的總統大選以87%的壓倒性得票率取得勝利。

彼卓夫指出，這也是刻意的結果，具有象徵意義。這並非因為普亭「喜歡得到盡可能最多選票」，而是他必須展現出自身支持度比俄烏戰爭前「高出許多」。

普亭 普里格津 白俄羅斯

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