南韓揚言向烏克蘭提供武器 普亭警告：別犯下「大錯」

俄羅斯總統普亭20日在越南河內召開的記者會上發表講話。（歐新社）

北韓與俄羅斯 宣布簽署全面戰略夥伴關係協定，南韓 政府除了強烈譴責，更揚言將重新考慮提供武器給烏克蘭。俄羅斯總統普亭 20日警告，如果首爾武裝基輔，將犯下「一個大錯」。

BBC與CNN報導，當時還在越南訪問的普亭告訴記者，如果首爾決定向基輔供應軍火，莫斯科「將…（做出）不太可能讓南韓當前領導階層高興的決定」。

據俄羅斯官媒衛星通訊社的轉述，普亭稱「如果南韓向烏克蘭提供武器，它不會喜歡答案的。我希望他們不會這樣做，這將是一個很大的錯誤」。

普亭還宣稱，關於俄朝新簽署的全面戰略夥伴關係協定，首爾「沒什麼好擔心的」。他說，「我們對朝鮮民主主義人民共和國的軍事援助，根據我們簽署的條約，只有針對這分文件簽署方之一展開侵略，才會發生。據我所知，大韓民國沒計畫侵略朝鮮民主主義人民共和國，代表不需要害怕我們在這個區域的合作」。

同時警告，如果美國與其盟邦繼續向烏克蘭提供武器，莫斯科願意武裝平壤。俄羅斯官媒RT報導，普亭回應記者提問時說，「我們不排除供應武器給其他國家，包括朝鮮民主主義人民共和國。讓西方想想，它們可能到達什麼地方」。

普亭表示，「提供這些武器的人相信，他們沒在跟我們處於交戰狀態。我說過了，包括在平壤，我們接著保留供應武器給世界其他區域的權利」。

韓聯社21日報導，南韓總統室警告，南韓向烏克蘭提供軍事援助的程度，取決於俄羅斯今後的態度。南韓外交部也召見俄羅斯駐南韓大使，就北韓與俄羅斯簽訂全面戰略夥伴關係協定，傳達韓方的立場。