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南韓宣布重新考慮對烏克蘭軍援

香港中通社21日電
示意圖。圖為烏克蘭軍隊裝甲車。(美聯社)
示意圖。圖為烏克蘭軍隊裝甲車。(美聯社)

南韓政府20日發表聲明，強烈譴責朝俄簽署《全面戰略夥伴關係條約》一事，並表示將重新考慮向烏克蘭提供武器的方案。

據韓聯社消息，總統室國家安保室室長張虎鎮當天主持國家安全保障會議常任委員會會議，就朝俄簽署《全面戰略夥伴關係條約》的應對方案進行討論後，在記者會上發表包含上述內容的政府聲明。

南韓政府在聲明中表示，政府對朝俄簽署新條約加深軍事和經濟合作深表擔憂，並予以強烈譴責。雙方都曾率先發起過侵略戰爭，使南韓戰爭和烏克蘭戰爭爆發，卻幻想國際社會率先對其發起攻擊承諾軍事合作。這是違背國際社會責任和準則的當事方的詭辯，實屬自相矛盾。

聲明強調，無論是直接還是間接，為朝鮮增強軍事力量提供幫助的一切合作都是違反聯合國安理會決議的行為，也屬於國際社會監視和制裁的對象。作為安理會常任理事國，俄羅斯曾主導對朝制裁決議，現在反而違反決議對朝提供援助，給南韓國家安全構成威脅，難免將給韓俄關係帶來負面影響。

南韓政府表示，面對威脅國家安全的任何行為，政府將與國際社會一道予以堅決應對。此外，政府還將重新研討向烏克蘭提供武器的方案。

值得一提的是，前一天，南韓國防部宣布，南韓和羅馬尼亞就簽署韓產武器出口合同達成協議，合同金額將達9.2億美元，創下羅馬尼亞近7年來的武器採購項目之最。

韓聯社稱，羅馬尼亞採購的武器包括54門K-9火炮和36輛K-10彈藥輸送裝甲車。雙方還商定，今後將進一步細化軍事教育和訓練、情報和經驗交流、軍工產業、科技等方面的實質性合作項目。

南韓 烏克蘭 國防部

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