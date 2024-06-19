飛官將比戰機少 烏克蘭議員控美國 蓄意拖延F-16飛官訓練

在羅馬尼亞第86空軍基地內，3架荷蘭交付給烏克蘭的F-16戰機跟羅馬尼亞的F-16戰機停在一起，攝於4月17日。（路透）

英國泰晤士報17日報導，烏克蘭 國會議員烏斯蒂諾娃（Oleksandra Ustinova）說，美國正「故意推遲」烏軍飛官飛航F-16培訓，導致將出現「飛官少於戰機」的情況。

報導引述基輔獨立報，擔任烏克蘭國會武器與彈藥特別委員會主席的烏斯蒂諾娃估計，到了2024年底，烏克蘭將只有20名飛官已全部完成F-16培訓計畫。她說，12名飛官正在丹麥接受訓練，8名飛官在美國亞利桑納州 受訓。儘管羅馬尼亞國防部長2023年11月宣布，位於該國的F-16飛官訓練中心正式開放，但「羅馬尼亞的第3個訓練計劃尚未開始」。

美國空軍國民兵5月表示，第一批烏軍飛官已完成訓練，將在歐洲繼續額外訓練，但沒有具體說明多少名飛官已結訓。

烏斯蒂諾娃對泰晤士報說，美國正在為無法培訓足夠數目的烏軍F-16戰機飛行員製造「藉口」。她說，基輔已要求華府 ，在訓練計畫另外提供至少10個名額，但美方拒絕。

有美媒日前報導，華府已告知基輔，在訓練位置的排程上，一些其他國家飛官排在烏軍飛官之前，而美方不能打破對這些國家的承諾。還有匿名美方國防官員透露，烏軍飛官正疲於應付英語跟飛行技能計畫，但烏斯蒂諾娃稱前述說法「可笑」

烏斯蒂諾娃表示，這些說法是「藉口」，「他們一再提出來」。她還暗示，飛官訓練推遲疑似出於政治理由，華府可能擔心，大量美製F-16出現在烏克蘭戰鬥中，會被莫斯科視為將烏克蘭納入北約。

烏斯蒂諾娃是烏克蘭反對黨領袖。她表示，烏克蘭最初想用F-16支援2023年的反攻，現在這些戰機將用在保衛烏克蘭城市免於俄羅斯炸彈攻擊。她說，這些導引航空炸彈是空對地發射，而烏軍將之擊落的唯一解決方案就是「戰機對戰機」，「我們把F-16視為防空系統的一部分」。

烏斯蒂諾娃還說，烏克蘭人很難理解，西方供應烏軍武器為何如此緩慢，「我們一直提出要求，實際上收到是在六個月以後了」。她說，「2023年反攻時，如果我們有F-16，情況將完全不同」。