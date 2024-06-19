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烏轟北韓援俄180萬枚砲彈 酸朝俄是「孤獨兄弟情」

編譯中心／綜合18日電
俄羅斯聖彼得堡德沃爾特索瓦亞（宮殿）廣場，軍校學員17日在軍校畢業生閱兵排練中單膝下跪。（歐洲社）
俄羅斯聖彼得堡德沃爾特索瓦亞（宮殿）廣場，軍校學員17日在軍校畢業生閱兵排練中單膝下跪。（歐洲社）

俄羅斯總統普亭暌違24年後，18日晚間啟程赴北韓國是訪問，重要行程預定19日登場，普亭幕僚透露，普亭此行目的將和北韓締結新的戰略夥伴關係；烏克蘭國防部指出，目前北韓提供給俄軍的放射砲（多管火箭砲）、自走砲彈等一共達到180萬枚，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，希望國際社會提供基輔更多武器，對抗俄羅斯和北韓領導人之間的「孤獨兄弟情」的最佳回應。

根據韓聯社，南韓外交當局、軍方18日指出，烏克蘭國防部最近在首都基輔和英國召開國防部聯合會議時，透露北韓已經向俄軍援助122mm放射砲彈、152mm自走砲彈等裝備，數量達到180萬枚。

烏克蘭國防部表示，「俄軍在俄烏戰場上所使的122mm、152mm砲彈，高達60%為俄國自行生產，剩下的40%則分別來自北韓和伊朗，其中俄軍向外界收購的砲彈，高達90%以上來自北韓。」

俄羅斯一共從北韓獲取180萬枚砲彈，至於從伊朗所獲取的砲彈則達到9萬枚。

烏克蘭國防部補充，「北韓不僅向俄軍提供砲彈、防空砲（高射砲）、彈道飛彈、地對空飛彈，更提供俄軍用來維修俄製車輛或戰車的零件。未來俄羅斯將加強和北韓、伊朗之間的軍事技術合作。」

南韓外交當局與軍方高層分析，「北韓提供給俄軍的砲彈，很可能被用來破壞烏克蘭所持有的攔截武器。畢竟比起北韓製砲彈與飛彈的『品質』，俄羅斯更加注重『數量』，以量取勝。」

南韓外交、軍事高層進一步警告，「北韓未來將會持續向俄羅斯輸出122mm放射砲和152mm自走砲與短程彈道飛彈。北韓恐怕將透過提供俄軍援助，獲取實戰知識經驗學習累積的機會。未來一旦北韓提升軍事力量，恐將對南韓、美國構成威脅。」

另一方面，俄羅斯國防部表示，俄方將於18日起在靠近南韓、日本的太平洋海域展開為期10天的海上軍演，參演艦艇將達數十艘，時間點正逢俄國總統普亭罕見前往北韓國是訪問。

中央社引述法新社報導，軍演也時值普亭18到19日赴北韓國是訪問，而與日、韓兩國的緊張升溫；俄國與北韓間提升軍事關係也引發西方國家擔憂。

俄羅斯國防部指出，此次軍演將在太平洋、日本海、鄂霍次克海舉行，除將出動「40艘各型艦艇和支援船隻」外，另還有約20架定翼與旋翼機。

俄國國防部公布的影片顯示，幾艘艦艇與一艘潛艦駛離俄國遠東的海參崴，海參崴是而俄軍太平洋艦隊作戰基地。

俄羅斯國防部聲稱「官兵將展開演練反潛、海上艦隊防禦、針對假想敵艦隊的聯合飛彈打擊、演練抵禦無人機及無人載具攻擊，進行一系列實戰訓練與作戰演習」。

俄羅斯聖彼得堡德沃爾特索瓦亞（宮殿）廣場，儀仗隊士兵17日在為軍校畢業生閱兵排練...
俄羅斯聖彼得堡德沃爾特索瓦亞（宮殿）廣場，儀仗隊士兵17日在為軍校畢業生閱兵排練時熱身。（歐新社）

北韓 國防部 俄羅斯

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