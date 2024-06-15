出席烏克蘭和平峰會 馬克宏堅稱：不能是烏投降

法國總統馬克宏在烏克蘭和平峰會堅持，促使俄烏終戰不可包含基輔「投降」。（歐新社）

全球多國領導人今天出席「烏克蘭 和平峰會」，法國總統馬克宏 堅持，和平不可藉烏克蘭投降達成；美國副總統賀錦麗 則強調全力支持烏克蘭建立「公正且持久的和平」。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在烏克蘭和平峰會堅持，促使俄烏終戰不可包含基輔「投降」。

馬克宏在瑞士對齊聚一堂的各國領袖表示：「我們所有人都承諾建立可長期維持的和平…這樣的和平不能是（透過）烏克蘭投降（達成）。」

美聯社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天矢言，美方全力支持烏克蘭及國際社會致力達成「公正且持久的和平」。

賀錦麗稍早宣布，美方將提供烏克蘭15億餘美元（約新台幣485億元）援助，主要用於改善烏克蘭的能源業和人道情況。

路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則避談某些最艱難的議題，把烏克蘭和平峰會比做「一小株需要澆水灌溉、悉心照料及培育的植物」，未來將看到這場峰會的成果。

這場峰會也更廣泛關注俄烏戰爭引起的其他憂慮，例如糧食與核子安全。

不過土耳其和沙烏地阿拉伯指出，需要俄羅斯參與才能達成有意義的進展。這兩國都曾提議主持另一場烏克蘭和平峰會。