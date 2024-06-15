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澤倫斯基：一旦國際社會同意 將向俄國提出和平方案

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澤倫斯基：一旦國際社會同意 將向俄國提出和平方案

中央社瑞士布爾根施托克15日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在瑞士「烏克蘭和平峰會」表示，一旦國際社會同意烏方的和平方案，他將向俄羅斯提出這項終戰計畫。

烏克蘭和平峰會本周末於瑞士舉行，超過90國參與，但俄羅斯與中國皆缺席。

澤倫斯基在會上發表演說，表示期盼這場峰會為烏克蘭與俄羅斯達成「公正」且「持久」的解決方案奠定基礎。

他說：「我們必須共同決定，公正的和平對世界而言意味著什麼，以及如何持久實現這一目標。」

他還說：「然後這項提案將傳達給俄羅斯代表，如此一來，我們在第2次和平峰會上將能真正結束戰爭。」

澤倫斯基並未提及他是否準備與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）直接對話。

峰會剛開始時，澤倫斯基指出：「我相信，我們將在這場峰會見證創造歷史。但願公正的和平能盡快建立。」

他接著說：「所有今天在峰會達成共識的事務，將成締造和平進程的一部分。我們已成功讓世界重新認知到，共同努力能停止戰爭並建立公正的和平。」

烏克蘭和平峰會旨在為俄烏兩國最終進行和平談判，建立一個初步的國際平台。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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