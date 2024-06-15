放棄4州與入北約 普亭止戰條件烏克蘭斷然拒絕

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

俄羅斯總統普亭 14日表示，只要烏克蘭 放棄加入北約及烏東、烏南4個俄佔區，俄國 就即刻停火並展開談判結束戰爭；烏克蘭方面旋即斷然拒絕。

英國「金融時報」報導，除放棄加入北約與領土外，普亭也尋求解除西方應對俄國侵烏而施加的制裁。基輔方面表示，普亭的條件等於是要烏克蘭投降，這將使烏克蘭在未來更容易受到攻擊。

普亭14日在一場對外交政策官員的演講裡說：「新的疆域現實必須獲得承認。這些算是基本原則的條件全都須透過洽簽國際協議來確立。這當中自然也涉及取消對俄國的所有西方制裁。」

按普亭的條件，俄羅斯要烏克蘭退出的是完整的頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）與札波羅熱（Zaporizhzhia）4個州。俄國雖於2022年秋天透過公投宣布4州併入俄國，但在4州未佔得全境，國際也不承認俄國公投結果。

最近幾個月在這4州的戰事仍激烈進行。去年夏天烏克蘭的大反攻失敗後，俄軍現又奪回戰場主動權，美國之前延宕後續軍援約6個月，讓俄國藉機取得進展。

加入北約已載入烏克蘭憲法，並獲得以美國為首的北約確認，只不過沒有具體時間表。普亭要求烏克蘭需承諾不再尋求加入北約，也呼籲基輔永遠不要發展核武，並尋求達成讓烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」這兩大侵烏之初設下的目標。

這次是普亭2022年2月底下令入侵烏克蘭以來，就結束戰爭所提出最具體的條件。他之前表明會以最大化立場接受一切和平談判，但只要俄方條件未獲滿足，戰事就會無限期打下去。

普亭說：「今天我們正拿出又一具體、真正能達成和平的提議。如果基輔和西方再像之前般拒絕，那就後果自負，即他們對持續流血所需負的政治和道德責任。很顯然，前線的實情將繼續發生變化，這些變化絕非基輔政權所樂見，變化後開始談判的條件也會有所不同。」

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，普亭所提代表克里姆林宮對侵烏進程感到信心，「為俄方期望達成的結果定出門檻」雖然莫斯科可能仍會做出一些讓步，但「關鍵要求是烏克蘭與西方間不進行軍事合作」。

俄軍在入侵之初就拿下赫松州首府赫松市，但後來撤走；俄國也從未拿下人口70萬的札波羅熱州首府札波羅熱市。

在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會將於15到16日登場。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書利特維年科（Oleksandr Lytvynenko）告訴金融時報，普亭這次所提代表他不想談判，所提條件不可能為基輔所接受。

利特維年科說烏方立場非常明白，就是總統澤倫斯基的10點方案，當中含俄軍完全撤出烏克蘭領土，包括2014年兼併的克里米亞。

俄國這次未獲邀參加在瑞士的和平峰會，不過澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，基輔可能會在日後的第二次峰會邀請俄方代表。